Работы в рамках «Комплексной целевой программы» на дорогах страны полностью завершены

В Казахстане подошла к завершению реализация Комплексной целевой программы по улучшению дорожного покрытия и обеспечению безопасности движения на дорогах республиканского значения, сообщает пресс-служба МИИР РК.

На сегодняшний день в рамках комплексной целевой программы АО НК «КазАвтоЖол» произведено порядка 551,5 тыс. кв. метров ямочного ремонта, устранены неровности на более 183 тыс. кв. метров, произвели заливку трещин на более 923 тыс. метров, установлено и заменено более 10 тыс. дорожных знаков, 590 шт. информационных панно, произведено устройство и ремонт ограждений на более 29 тыс. погонных метров, выполнена разметка более 31 тыс. км проезжей части, установлены 17 шт. светодиодных дорожных знаков и более 433 погонных метров ограждений на мостах.

Кроме того, был выполнен ремонт 191 автопавильонов и площадок отдыха, устройство шумовых полос на 2886 кв. м. дорожного пути. Также специалисты установили 2279 шт. километровых указателей, дорожные буферы в количестве 284 шт., более 24 тысяч сигнальных столбиков и более 29 тысяч катафотов.

Меры, направленные на обеспечение безопасности, благоприятно влияют на уменьшение количества ДТП и увеличению концентрации внимания водителей. Так, к примеру, шумовые полосы способствуют повышению внимания к дорожным ситуациям, предупреждая о съезде с выбранной полосы движения или приближения к опасному участку дороги. А в ночное время светодиодные катафоты и дорожные знаки помогают лучше ориентироваться на дороге и не уснуть. А такие работы как заливка трещин, ямочный ремонт и устранение колейности благоприятно влияют на сохранение дорожного полотна от дальнейшего разращения.