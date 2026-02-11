На республиканских автодорогах Казахстана ожидается ухудшение погоды

11 февраля 2026 года в ряде регионов страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в областях Жетысу, Абай и Улытау местами ожидаются снег и метель.

Казавтожол, призывает водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожной безопасности, а также учитывать возможное ухудшение дорожной обстановки.

Дополнительную информацию о состоянии автодорог можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.