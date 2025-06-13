Автомобилисты не будут платить за поврежденные участки платных трасс

Согласно проекту министерства транспорта, автомобилисты смогут не платить за повреждённые участки платных трасс. Освобождение от оплаты будет действовать до тех пор, пока дорожное покрытие полностью не приведут в нормальное состояние. Нововведение коснется ремонта трасс.

К примеру, если на платной дороге длиной 100 километров идут ремонтные работы на пяти километрах, водителю потребуется оплатить только оставшиеся 95 километров пути.

Жамбул Бактияр, заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта РК: «Были обращения от пользователей дорог, и мы вносим предложение на уменьшение платы за проезд по трассам где имеются дефекты. Например, участок Ташкент-Шымкент, там где-то 60% дороги являются платными и если где-то будут проводиться ремонтные дороги, то будет убираться плата. Если 120 тенге составляет, на 3 километрах будет проводиться ремонт дорог, то стоимость проезда будет не 120, а может 100 тенге, в зависимости от расстояния. Если проводится средний ремонт, все будет в открытом доступе, где, какие подрядчики работают, вся информация есть».

В ведомстве подчёркивают: новая мера направлена на обеспечение справедливости при взимании платы и стимулирование оперативного ремонта дорог. И отмечают, обычные выбоины и ямы не повлияют на тариф, но о них можно сообщить, обратившись в службу «КазАвтоЖол».

«Они могут позвонить 141, сказать участок, данные, и наши отработают на месте», — пояснил заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства транспорта РК Жамбул Бактияр.

Также в министерстве заверили: несмотря на планы расширения сети платных трасс с 3 до 7 тысяч километров, повышение тарифов пока не рассматривается.