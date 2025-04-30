Полиция наводит порядок на дорогах третьего мегаполиса

В Шымкенте началась самая настоящая охота за нарушителями правил дорожного движения. Всего за трое суток — восемь водителей сели за руль под в нетрезвом состоянии. В поле зрения — и автобусы и легковушки. Полицейские усиливают контроль во всех районах.

Автомобиль нарушает правила, то есть превышение скорости, обгон на грани. Инспекторы пока ограничиваются предупреждением. Но в следующий раз — штраф или лишение прав.

Мобильные экипажи дежурят по всему городу. Автопоток растёт — вместе с ним и количество нарушений. Только с начала года — 3,5 тысячи зафиксированных случаев. В поле риска — даже те, кто должен быть примером: водители автобусов. 119 нарушений от них.

Токтарбек Аширбаев, замкомполка ДПС Шымкента: «За три дня рейдов выявлено восемь водителей в нетрезвом виде. По каждому из них проводится проверка. Призываем соблюдать правила. Безопасность — на первом месте. А мы продолжаем нашу работу и усиливаем ее».

Водитель не справился с управлением. ДТП. К счастью, без пострадавших. Но теперь — суд. И всё это могло бы не случиться, будь на дороге больше внимания и уважения.

Часто нарушения связаны с самодельным тюнингом: убирают сиденья в автобусах, ставят громкие глушители в легковушках. И это — тоже вне закона.

— Ездишь по городу, а рядом — рев, как на гонках. Люди ставят такие сигналки, что подпрыгиваешь. Надо самим включать мозги — закон один для всех.

Пока одни создают проблемы — другие их решают. Полиция усиливает контроль, камеры следят за каждым перекрёстком, Центр оперативного управления работает 24/7. Войну на дорогах можно остановить — было бы желание соблюдать правила, говорят стражи порядка. Они призывают быть внимательными за рулём, ведь это не просто правило, это — вопрос жизни.