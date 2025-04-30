Полиция наводит порядок на дорогах третьего мегаполиса

В Шымкенте началась самая настоящая охота за нарушителями правил дорожного движения. Всего за трое суток — восемь водителей сели за руль под в нетрезвом состоянии. В поле зрения — и автобусы и легковушки. Полицейские усиливают контроль во всех районах.
Автомобиль нарушает правила, то есть превышение скорости, обгон на грани. Инспекторы пока ограничиваются предупреждением. Но в следующий раз — штраф или лишение прав.
Мобильные экипажи дежурят по всему городу. Автопоток растёт — вместе с ним и количество нарушений. Только с начала года — 3,5 тысячи зафиксированных случаев. В поле риска — даже те, кто должен быть примером: водители автобусов. 119 нарушений от них.
Токтарбек Аширбаев, замкомполка ДПС Шымкента: «За три дня рейдов выявлено восемь водителей в нетрезвом виде. По каждому из них проводится проверка. Призываем соблюдать правила. Безопасность — на первом месте. А мы продолжаем нашу работу и усиливаем ее».
Водитель не справился с управлением. ДТП. К счастью, без пострадавших. Но теперь — суд. И всё это могло бы не случиться, будь на дороге больше внимания и уважения.
Часто нарушения связаны с самодельным тюнингом: убирают сиденья в автобусах, ставят громкие глушители в легковушках. И это — тоже вне закона.
— Ездишь по городу, а рядом — рев, как на гонках. Люди ставят такие сигналки, что подпрыгиваешь. Надо самим включать мозги — закон один для всех.