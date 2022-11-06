Штормовое предупреждение объявлено Шымкенте и еще в 11 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана на понедельник, сообщает РГП «Казгидромет».

В Шымкенте 7 ноября днем ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха +8…+10 градусов.

В Туркестанской области утром и днем на юге, в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью в горных районах, утром и днем на севере, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах порывы 23−28 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15−20 м/с.

В Жамбылской области на юго-западе, севере ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег), сутки 8 ноября на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром 7—8 ноября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15−20 м/с, днем 7, сутки 8 ноября порывы 23−28 м/с. В Таразе ночью и утром 7—8 ноября ожидается туман. Днем 7—8 ноября юго-западный ветер, порывы 15−20 м/с.

В Алматинской области 7 ноября ночью и утром на юге, в центре и в горных районах ожидаются туман, в конце дня на юге и в центре области ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с. В Алматы 7 ноября ночью и утром ожидается туман. В Конаеве 7 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидается снег. На севере, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный ночью на севере, востоке области, днем на юге области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске днем 07 ноября ожидаются снег, гололед. Ветер западный ночью порывы 15−20 м/с.

В Кызылординской области на севере ожидается туман.

В области Улытау на севере, юге ожидаются туман и гололед.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.

В Западно-Казахстанская области, в Уральске на западе, севере ожидаются туман.

В области Жетысу в центре и горных районах ожидается туман. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.

В Павлодарской области на севере ожидается туман.

В Карагандинской области на юге, востоке ожидаются туман, гололед.