Шымкентские гимнастки заняли призовое место на ЧМ в Австрии

Шымкентская команда «Кармелиты» заняла 3 место на чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике, который прошел в Австрии, передает OTYRAR.

Это первое мировое достижение наших спортсменов в групповых соревнованиях. В составе команды выступили 7 спортсменов школы по художественной гимнастике. Они набрали наибольшее количество очков среди 3 сборных, представляющих нашу страну.

«Мы участвовали в международном турнире и на чемпионате мира в городе Градске. Турнир проходил 2 дня, чемпионат проходил столько же. 4 дня мы старались изо всех сил, не отставая от соперников. Спасибо всем кто в нас верил», — говорит Саида Патшахан, гимнастка.

В соревнованиях приняли участие 25 команд из 17 стран мира.