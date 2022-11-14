Сколько преступлений раскрыли в Шымкенте с помощью камер

В городском Департаменте полиции подвели итоги преступности за прошедшую неделю.

В Шымкенте за неделю с помощью уличных камер видеонаблюдения раскрыто 12 преступлений.

С 7 по 13 ноября 2022 года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент было совершено 7797 звонков различного характера. Из них 3266 зарегистрированы, в настоящее время проводятся следственные действия.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 12 преступлений. Из них: краж — 4, незаконного владения автотранспортом – 1, других — 7.

Видеонаблюдение очень помогает в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам. Также по правилам нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1155 случаев, составлены административные протоколы. Из них: по нулевой терпимости – 285, нарушений правил дорожного движения – 723, кроме того, выявлено 147 случаев.