Туркестанская область лидирует по явке избирателей

Явка избирателей к этому часу составила 67,85% .
Самая высокая явка в Туркестанской области 80,25%, самая низкая в Алматы 27,93% и Астане — 48,01%. В Шымкенте явка горожан составила 59, 56%.
В том числе:
1. по области Абай – 78,88 %
2. по Акмолинской области – 75,82 %
3. по Актюбинской области – 71,23 %
4. по Алматинской области – 70,92%
5. по Атырауской области – 67,88%
6. по Западно-Казахстанской области – 64,77 %
7. по Жамбылской области – 77,27%
8. по области Жетісу – 77,08 %
9. по Карагандинской области – 77,80 %
10. по Костанайской области –77,56 %
11. по Кызылординской области – 77,20 %
12. по Мангистауской области – 64,57 %
13. по Павлодарской области – 77,12 %
14. по Северо-Казахстанской области – 77,46%
15. по Туркестанский области – 80,25%
16. по области Ұлытау – 74,45%
17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81 %
18. по г. Астана – 48,01 %
19. по г. Алматы – 27,93 %
20. по г. Шымкент – 59,56%
Следующая оперативная информация будет представлена в 20.05 часов.