Туркестанская область лидирует по явке избирателей

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Дежурный редактор Зарина Бахытжанова
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Явка избирателей к этому часу составила 67,85% .

Самая высокая явка в Туркестанской области 80,25%, самая низкая в Алматы 27,93% и Астане — 48,01%. В Шымкенте явка горожан составила 59, 56%.

В том числе:

1. по области Абай – 78,88 %

2. по Акмолинской области – 75,82 %

3. по Актюбинской области – 71,23 %

4. по Алматинской области – 70,92%

5. по Атырауской области – 67,88%

6. по Западно-Казахстанской области – 64,77 %

7. по Жамбылской области – 77,27%

8. по области Жетісу – 77,08 %

9. по Карагандинской области – 77,80 %

10. по Костанайской области –77,56 %

11. по Кызылординской области – 77,20 %

12. по Мангистауской области – 64,57 %

13. по Павлодарской области – 77,12 %

14. по Северо-Казахстанской области – 77,46%

15. по Туркестанский области – 80,25%

16. по области Ұлытау – 74,45%

17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81 %

18. по г. Астана – 48,01 %

19. по г. Алматы – 27,93 %

20. по г. Шымкент – 59,56%

Следующая оперативная информация будет представлена в 20.05 часов.

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