ЦИК назвал фейком протоколы еще несостоявшихся выборов

Нешуточные страсти разгораются вокруг выборов депутатов в Мажилис Парламента и городской Маслихат Шымкента.

В социальных сетях с ночи 18 марта распротраняются протоколы еще не состоявшихся выборов, передает корреспондент OTYRAR. На бумагах указано количество голосов за того или иного кандидата, точное количество проголосовавших и сколько человек выбрали отметку “против всех”.

Также указаны результаты голосования за кандидатов в депутаты гормаслихата по №15 округу. Количество голосов уже подсчитали и распределили между кандидатами.

Однако председатель Центральной избирательной комисии Каирбек Кунанбаев выступил с опровержением. А ранний протокол назвал фейковым вбросом и провокацией. По его словам, протокол будет заполняться только по окончанию голосования. А в распространяемых лжедокументах нет даже печати.

Тем временем избирательные участки в Шымкенте начали работать с 6 утра. Результаты голосования будут известны сегодня вечером или 20 марта, после того как пересчитают бюллетени вручную. Электронной системы подсчета голосов в стране пока нет. Совпадут ли результаты с распространяющимся в сети протоколом, вопрос времени.