В колледже «Мирас» впервые провели День работодателя

В колледже «Мирас» прошёл «День работодателя». Сотрудники учебного заведения пригласили представителей более двух десятков предприятий города, куда смогут трудоустроиться по окончании учёбы выпускники колледжа, подписав меморандум о сотрудничестве.

«День работодателя» в нашей стране проводится впервые и коллектив колледжа «Мирас» готовился к этому событию с особой ответственностью, превратив его в небольшой праздник. Эта дата стала также хорошей возможностью для колледжа договориться с потенциальными работодателями о будущем трудоустройстве. В гости руководители учебного заведения пригласили сотрудников 24-х предприятий малого и среднего бизнеса, где компетенции нынешних студентов колледжа могут оказаться востребованными.

«Пришли наши работодатели, социальные партнёры по нашим 12-ти специальностям. Сегодня мы рассматриваем важные вопросы такие актуальные — это академическая свобода, сокращение сроков обучения, участие наших работодателей в разработке образовательных программ, также самое важное на нашем рынке труда — это дуальное обучение. Мы сейчас хотим этот вопрос поставить самым актуальным. Также целевой госзаказ, над которым мы сейчас работаем вместе с нашими работодателями», — расказывает директор колледжа «Мирас» Нургуль Абуева.

В числе партнёров колледжа «Мирас» швейные фабрики, отели, туристические фирмы, ателье, салоны красоты и другие компании. Это как раз те предприятия для которых готовит специалистов учебное заведение. В ходе мероприятия студенты колледжа провели показ своих умений, вызвав одобрение гостей. Как говорят работодатели, об уровне подготовки учащихся они наслышаны. Многие выпускники колледжа успешно трудятся у них многие годы.

«Я бы хотела отметить, что существует огромный недостаток на рынке дошкольного образования специалистов. Поэтому очень рады встрече с этим колледжем, много наслышаны. Много очень приятных отзывов о специалистах этого колледжа от различных учреждений и компаний города Шымкента. Поэтому надеемся на долгое сотрудничество», — говорит учредитель детского сада «Алладин» Салтанат Ибраимова.

В заключении встречи потенциальные работодатели и руководители колледжа подписали меморандум о сотрудничестве сроком на три года. Всё это время компании предлагающие рабочие места могут рассчитывать на участие в образовательном процессе и привлечении на работу молодых квалифицированных выпускников учебного заведения.