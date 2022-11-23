В Шымкенте проходит специализированная ярмарка белорусской обуви

Жители и гости города могут приобрести по доступной цене качественную обувь из натуральной кожи, с мехом овчины внутри, с подошвой из полиуретана, которая не лопается на морозе, гнется и не скользит.

Ярмарка проходит в здании художественной галереи в парке Абая. Продлится она до 27 ноября включительно.

Новое поступление белорусской обуви в Шымкенте. Профессиональные специалисты помогут подобрать обувь каждому индивидуально, найдут комфортный вариант даже для самого привередливого покупателя. Обувь по доступным ценам прослужит не один год.

«Очень рада, что проходит ярмарка. Обувь комфортная, очень удобная. Белорусская обувь себя зарекомендовала. Поэтому качество, как в Советские времена», — говорит Юлия Хохлова, жительница г. Шымкента

На ярмарке белорусской обуви можно приобрести женскую обувь: от 36-го по 43-ий размеры, и мужскую — с 40-го по 49-ый размеры. Обувь — зимняя, летняя и сезонная, в основном, для проблемных ног — с выступающей косточкой, широким голенищем и высоким подъёмом.

«В вашем городе мы не первый раз. Люди к нам идут за качеством и за доступными ценами. Вся обувь из натуральной кожи, внутри мех — овчина, противоскользящая подошва, водоотталкивающая основа. Представлен широкий ассортимент обуви до 700 пар», — говорит Алена Сотскова, менеджер по продажам.

Ярмарка белорусской обуви в Шымкенте продлится до 27 ноября включительно. Она проходит в здании художественной галереи, по улице Мадели кожа, в парке Абая, напротив ЦОНа. Адрес: ул. Мадели Кожа, 2Б.

Организатор акции ИП Макулов Сабыр Кадырович KZ56UWQ02390073.