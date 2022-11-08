В Шымкенте выявят лучших борцов Казахстана

В третьем мегаполисе Казахстана проходит чемпионат по Казакша курес.

В спортивном комплексе встретятся лучшие борцы из разных регионов Казахстана. Весовые категории разные. Спортсмены подготовились основательно и готовы показать мастерство в национальном виде спорта.

Участников чемпионата приветствовал глава мегаполиса Мурат Айтенов. Аким Шымкента пожелал победы всем участникам.

«Желаю вам победы, а главное удачи и достижения целей. Пусть у вас, все будет хорошо. Сегодня тут собрались спортсмены из разных регионов, мы рады вас приветствовать в Шымкенте«, — сказал Мурат Айтенов.

Сами борцы подготовились основательно, главное конечно для них победа, но участие в приоритете.

«Мы прославляем Казакша курес,мы показываем мастерство и это нужно делать всегда. Я приехал из Караганды. Я тут встретил сильных ребят, которые могут показать красоту нашего спорта, показать отличный результат. Сам я занял второе место, а главное я принимаю участие в таком чемпионате«,- говорит Адиль Султанов.

Итоги соревнований подведут 9 ноября. Шымкентские спортсмены в первый день уже показали отличные результаты.