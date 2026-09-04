91% заболевших коклюшем детей оказались непривитыми

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 250 случаев коклюша. По данным Министерства здравоохранения, это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве связывают положительную динамику с плановой и дополнительной вакцинацией. При этом 91% заболевших — непривитые дети младше пяти лет.

За семь месяцев текущего года плановую вакцинацию против коклюша получили более 361 тысячи детей. Ещё 107,5 тысячи детей и подростков до 18 лет прошли наверстывающую иммунизацию.

В Минздраве отмечают, что вакцинация остаётся главным способом профилактики коклюша и особенно важна для детей раннего возраста, у которых заболевание может протекать тяжело.

Работа по расширению охвата прививками и информированию родителей продолжается во всех регионах страны.