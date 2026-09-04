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В Туркестанской области объединят 16 предприятий водоснабжения

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской области планируют объединить 16 предприятий водоснабжения в единую систему. Это позволит централизовать работу отрасли, модернизировать сети, внедрять цифровые решения и проводить единую тарифную политику.

Сегодня услугами водоснабжения обеспечены 801 населённый пункт региона. В большинстве из них работают государственные коммунальные предприятия, часть обслуживают «Казводхоз» и частные организации.

Сейчас специалисты анализируют техническое и финансовое состояние предприятий в Арыси, Казыгуртском, Ордабасинском, Сарыагашском, Тюлькубасском и Шардаринском районах.

Главная задача — повысить качество услуг, снизить аварийность, обновить изношенные сети и обеспечить стабильную подачу питьевой воды населению.

Полный сюжет смотрите по ссылке.

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