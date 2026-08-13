Юные спортсмены из Карнака выигрывают на республиканских турнирах

Юные борцы из Карнака уже заявляют о себе на республиканских соревнованиях. Яркий пример — Зафарбек Шамсутдинов. Для него этот турнир стал дебютным на республиканском уровне в весовой категории до 32 килограммов.

Несмотря на первый выход на большой ковёр, Зафарбек Шамсутдинов дошёл до финала и завоевал серебряную медаль: «Я выиграл шесть соперников. Вышел в финал. А шестым соперником был спортсмен из спортивного интерната Алматы. Ему я проиграл со счётом 3:2. Использовал обратный бросок, бросок через спину, бросок через бедро. Также применял приёмы с укладыванием соперника на лопатки и подъёмом за обе ноги».



Уверенно заявляют о себе и другие воспитанники секции.

Среди них — Раушанбек Абдиашимов, выступающий в весовой категории до 30 килограммов.

Юный борец уже добивается призовых мест на республиканских соревнованиях и продолжает упорно работать, чтобы достичь своей главной цели — стать чемпионом Казахстана: «Я начал заниматься борьбой с третьего класса. Тогда участвовал в областных турнирах. На республиканских соревнованиях занимал второе и третье места, а на областных турнирах — первое. Хочу каждый день заниматься здесь».



Успехи юных борцов привлекли внимание неравнодушных жителей. Благодаря их поддержке спортивный зал оснастили современным и безопасным инвентарём. Теперь воспитанники секции получают возможность качественно готовиться к соревнованиям и достойно представлять Кентау на турнирах различного уровня.



Яхья Юлдашев, тренер: «Мои дети участвуют в областных и республиканских соревнованиях. Есть Туркестанская лига. Если в лиге 12 весовых категорий, то в трёх-четырёх категориях наши дети постоянно становятся чемпионами. В Кентау проходят открытые первенства города. Если я привожу десять детей, то пятеро возвращаются с призовыми местам».



Сегодня в секции занимаются около 60 юных спортсменов. Многие из них уже добиваются призовых мест на соревнованиях. Успехи воспитанников привлекают внимание специализированных спортивных школ и учреждений олимпийского резерва — талантливые борцы получают приглашения для дальнейшего обучения и спортивной подготовки.