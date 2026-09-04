Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте жильё по льготной программе получили 40 семей

В Шымкенте жильё по льготной программе получили 40 семей

-
Редактор Юлия Машковская
-
24

В Шымкенте ещё 40 семей стали новосёлами. Ключи от квартир им вручил аким города Габит Сыздыкбеков.

Среди получателей жилья — многодетные семьи и другие социально уязвимые категории граждан. Для многих этот день стал исполнением мечты, которую они ждали несколько лет.

Одна из новосёлов — многодетная мама Айнур Оразханова. В очереди на жильё она состояла шесть лет. Подтвердив платёжеспособность, семья получила квартиру по льготной программе.

Новые квартиры расположены в микрорайоне «Асар-2». Жильё предоставляется по ставкам 2% и 5% в зависимости от категории получателей.

Всего в «Асар-2» планируется предоставить 420 квартир, ключи от 306 уже вручены.

По Шымкенту до конца года предусмотрена выдача 7 346 квартир, из них 3 646 уже переданы новосёлам.

Полную версию материала смотрите по ссылке.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.