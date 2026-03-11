Юные борцы Туркестанской области стали лучшими на чемпионате Казахстана

В Таразе с 8 по 10 марта прошёл чемпионат Республики Казахстан по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет. Спортсмены Туркестанской области показали высокие результаты и завоевали ряд призовых мест.

Чемпионом страны в весовой категории до 57 кг стал Айтуган Осман. Серебряные медали завоевали Адилет Ехрон (62 кг) и Самат Ушкемпир (68 кг).

Бронзовыми призёрами турнира стали Думан Жаксылык (38 кг), Нурислам Бахытжан (44 кг), Ибрагим Жумадильда (57 кг), Бабурбек Юсибеков (75 кг) и Зиядулла Анаркулов (свыше 85 кг).

«Юные спортсмены показали высокий уровень подготовки и достойно представили регион на республиканских соревнованиях», — сообщили в региональной службе коммуникаций Туркестанской области.

По итогам чемпионата сборная Туркестанской области заняла первое место в командном зачёте.