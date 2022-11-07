Ведущая турецкая компания откроет в Туркестане 2 крупнейших завода

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с представителем компании «Sembol Construction» Октаем Горгулом.

Это турецкое предприятие планирует осуществить масштабные проекты, вложив новые инвестиции в духовную столицу республики. Компания намерена открыть в регионе завод по производству сантехники, а так же кабельной и керамической продукции.

Турецкая компания планирует построить в Туркестане завод по производству кабеля и керамики. Инвестируют проект турецкие бизнесмены. Если оба проекта будут реализованы, экономика города укрепится, а у жителей региона появятся новые рабочие места.

«Наш первый проект-кабельный завод. Его инвестиционная стоимость составляет 84 млн. Планируется выпускать 12 тыс. тонн продукции в год. Второй проект-завод по производству керамической продукции и сантехники. Годовая мощность завода-6 млн квадратных метров. Инвестиционная стоимость — 150 млн долл. США. Работами по строительству завода занимаются турецкие компании, имеющие опыт работы в этой сфере», — заявил член Исполнительного совета по финансам компании «Sembol Construction» Октай Горгул.

Аким области Дархан Сатыбалды заявил, что всегда поддержит такие инвестиционные проекты. Предложение турецких инвесторов имеют особую важность для региона. Поэтому глава региона намерен в полной мере удовлетворить запросы по совершенствованию инфраструктуры для реализации проектов.

«Мы предоставляем землю и инфраструктуру специальной экономической зоны. Хочу отметить, что казахстанско-турецкое сотрудничество имеет особое значение в развитии Туркестанской области. Я надеюсь, что наше партнерство укрепится и проекты будут реализованы в полном объёме»,- говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Аким области отметил, что строительству заводов будет оказана всесторонняя поддержка. Он призвал турецких бизнесменов проработать окончательно все вопросы, утвердить специальные условия и приступать к совместной работе.