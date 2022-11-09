Всех шымкентцев приглашают на фестиваль «Etno Shymkent»

Как интересно, познавательно, а главное с пользой провести предстоящую пятницу?
11 ноября в южном мегаполисе пройдёт масштабный фестиваль под названием «Этно Шымкент». Организатор мероприятия: туристский информационный центр «Visit Shymkent» управления туризма и внешних связей. Вас ожидают:
- Концертная программа, дефиле-шоу этнодизайнеров;
- Лазерное, барабанное и огненное шоу;
- Профессиональные мастер классы по валянию шерсти и изготовлению домбры;
- Мастер-классы по приготовлению курта, кумыса и көже;
- Выставка фотографий и книг о Шымкенте;
- Игра в асыки для детей;
- Национальные блюда от именитых поваров известных ресторанов.
Фестиваль «Этно Шымкент» способен стать местом притяжения всех гостей и жителей города и стать визитной карточкой южного мегаполиса.
Место проведения: Этноаул ShymQala, Цитадель, 11 ноября, начало в 14:00, вход свободный.
Всех гостей фестиваля обещают угостить фирменным пловом и ароматным шымкентским чаем. Не пропустите!