Всех шымкентцев приглашают на фестиваль «Etno Shymkent»

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Как интересно, познавательно, а главное с пользой провести предстоящую пятницу?

11 ноября в южном мегаполисе пройдёт масштабный фестиваль под названием «Этно Шымкент». Организатор мероприятия: туристский информационный центр «Visit Shymkent» управления туризма и внешних связей. Вас ожидают:

  • Концертная программа, дефиле-шоу этнодизайнеров;
  • Лазерное, барабанное и огненное шоу;
  • Профессиональные мастер классы по валянию шерсти и изготовлению домбры;
  • Мастер-классы по приготовлению курта, кумыса и көже;
  • Выставка фотографий и книг о Шымкенте;
  • Игра в асыки для детей;
  • Национальные блюда от именитых поваров известных ресторанов.

Фестиваль «Этно Шымкент» способен стать местом притяжения всех гостей и жителей города и стать визитной карточкой южного мегаполиса.

Место проведения: Этноаул ShymQala, Цитадель, 11 ноября, начало в 14:00, вход свободный. 

Всех гостей фестиваля обещают угостить фирменным пловом и ароматным шымкентским чаем. Не пропустите!

 

 