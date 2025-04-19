Вдохновленная художница до неузнаваемости преобразила шымкентский двор

Этот двор теперь называют «Казахский аул в миниатюре». Вокруг — орнаменты, словно со старинных тюскиизов, расписанные стены гаражей, декоративные элементы, напоминающие ковры. Всё как в этнографическом музее — только на свежем воздухе.

Местные жители с гордостью показывают свой двор и говорят о человеке, который всё это создал.

Несибели Есмаганбетова, жительница г. Шымкента: «Раньше здесь был унылый вид — разные двери гаражей, надписи. А теперь всё преобразилось. Сначала она посадила цветы, сама за ними ухаживала, потом расписала стены. Всё сделала на свои средства — ни у кого не просила. Очень красиво получилось. Мы благодарны ей за такой вклад — это пример для всех».

Автор идеи — Дана Бектаева, художник-этнограф, коллекционер. С детства увлекалась казахскими орнаментами, а теперь воплощает свои знания в реальных проектах.

Дана Бектаева, исследователь, коллекционер: «Я живу здесь больше 40 лет. В какой-то момент подумала, почему бы не украсить свой двор в казахском стиле? Достала старые эскизы, пересмотрела коллекции — и начала с простого. Так родилась эта идея. Теперь надеюсь, что она вдохновит других и возродит интерес к нашему искусству».

У Даны — уникальная коллекция: старинные ковры, тюскиизы, баскуры, национальные сумки. И около 150 казахских сундуков. Всё это — подлинные экспонаты, собранные за годы.

«У меня одна из крупнейших частных коллекций в Казахстане — больше тысячи экспонатов. Я собираю предметы быта, ткачества, сундуки. Каждый из них — часть истории, которую хочется сохранить», — говорит Дана Бектаева.

Проект Даны — это больше, чем декор. Это способ сохранить национальную идентичность в городской среде. В планах у неё — новые арт-проекты и создание собственного музея.