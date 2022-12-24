24-летний шымкентец попался на закладке наркотиков

В Шымкенте борются с закладчиками синтетических наркотиков. Очередного наркокурьер был пойман на территории города.

Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из районов города. При себе у парня была крупная партия синтетических наркотиков — 22 аккуратно упакованных свертка с губительным составом. Злоумышленника задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), ведется досудебное расследование.

Сотрудники полиции предупреждают, что любое незаконное действие, связанное с наркотиками, преследуется по закону и влечет за собой уголовную ответственность.