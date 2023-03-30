Шымкентские наркокурьеры развозили «скорость» по областям

В Шымкенте молодые парни попались на перевозке синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает OTYRAR.

Парни 24 и 21-летнего возраста развозили наркотики на территории Алматинской, Карагандинской областей и Шымкента. Их задержали на трассе с поличным. В салоне автомобиля полицейские обнаружили 2 кг кристаллообразного наркотического вещества «скорость».

Как выяснилось, работу наркокурьеров ребята нашли через интернет-мессенджер. Работодателя своего, как они уверяют, не видели. Все задания и точки тайников с товаром поступали строго через интернет.

Факт незаконного обращения с наркотическими средствами зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 Уголовного кодекса.

Подозреваемых водворили в ИВС департамента полиции. Проводится досудебное расследование.