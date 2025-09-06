Шымкентцам напоминают об ответственности за участие в наркопреступлениях

В Шымкенте продолжается активная работа правоохранительных органов по противодействию распространению наркотических средств. Прокуратура и полиция обращают внимание граждан на необходимость проявлять особую бдительность и сообщать обо всех подозрительных действиях, которые могут быть связаны с наркопреступлениями.

Если житель Шымкента стал свидетелем того, как неизвестные лица оставляют, прячут или поднимают подозрительный сверток, это может быть связано с незаконным оборотом наркотиков.

В подобных случаях настоятельно рекомендуется незамедлительно уведомить полицию по номеру 102 или через официальный интернет-ресурс qamqor.gov.kz.

До прибытия сотрудников полиции важно постараться запомнить или зафиксировать приметы людей, чьи действия показались подозрительными.

Особое внимание следует уделить их внешности, характерным особенностям одежды, а также марке и государственным номерным знакам автомобилей, на которых они могли передвигаться.

Эти данные могут сыграть решающую роль в расследовании.

Жителям Шымкента категорически не рекомендуется самостоятельно прикасаться к найденным сверткам или пытаться вскрывать их содержимое.

Подобные «закладки» могут представлять угрозу не только в виде наркотических веществ, но и содержать опасные химические или взрывчатые соединения.

Важно понимать, что только специалисты правоохранительных органов обладают необходимыми знаниями и средствами для безопасного осмотра подобных находок.

Сотрудники полиции города Шымкента подчеркивают, что нетронутый тайник позволяет экспертам снять отпечатки пальцев злоумышленников и собрать иные доказательства, способные вывести следствие на организаторов преступной схемы.

Следует помнить, что законодательство Казахстана предусматривает особо строгие меры наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В отдельных случаях срок лишения свободы может достигать двадцати лет с последующей конфискацией имущества.

Правоохранительные органы Шымкента призывают граждан воздерживаться от любых противоправных действий, связанных с наркотиками, и активно сотрудничать с полицией.

Только совместными усилиями общества и государства можно эффективно противостоять этой опасной угрозе, защитить здоровье подрастающего поколения и сохранить безопасность в городе.