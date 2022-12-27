Как будут решать проблемы с перебоем интернета, рассказал замаким Шымкента

На встрече с журналистами замаким Шымкента Айбек Саттибаев подвел итоги о проделанной работе и отдельно остановился на проблемных моментах. По словам чиновника, многие горожане жалуются на скорость интернета. Эта проблема решается поэтапно, в мегаполисе запустят новые базовые подстанции и планируют охватить даже самые отдаленные населенные пункты скоростным интернетом.

В Шымкенте охват населения мобильным интернетом достиг 95 процентов. Три четверти города обслуживает оптическая сеть. По словам Айбека Саттибаева, общественные места сегодня полностью укомплектованы вай-фаем. Однако в отдаленных населенных пунктах скорость интернета по-прежнему невысокая. Это признают и сотрудники акимата, заявив, что проблема решается.

«Большая часть вопросов касается сферы интернета. Если поступают какие-либо жалобы, то их решает региональная инспекция того же министерства. Любой житель, предприятие или наше управление цифровизации могут подать заявление. Мы пойдем с инспекцией, в которую будут включены операторы, изучим скорость и примем конкретные меры. То есть, установим базовые станции там, где это необходимо», — сказал заместитель акима г. Шымкента Айбек Саттибаев.

Также Айбек Саттибаев рассказал в ходе брифинга, как реализуются проекты в сфере туризма. Сегодня, согласно статистике, Шымкент занимает 4-е место в стране по количеству туристов, посещающих город.

«Посещаемость города составляет 31 процент. В этом году в целях продвижения туристских возможностей Шымкента в других регионах и за рубежом бизнес-ассоциация региона приняла участие в крупнейшей в стране туристской выставке «KITF» в г. Алматы. В честь 20-летия выставки Шымкент получил номинацию «Best of the best», то есть «лучший из лучших». Кроме того, за рубежом проходили различные роуд-шоу, что позволило повысить интерес туристов к Шымкенту. В этой сфере особое внимание было уделено гастрономическому и событийному туризму», — говорит заместитель акима г. Шымкента Айбек Саттибаев.

Остановился вице-мэр подробнее и на развитии аграрного сектора. По словам чиновника, в этом году в сельскохозяйственную отрасль Шымкента привлечено инвестиций на сумму 14 млрд 300 млн тенге. С начала года запущено 12 проектов, в том числе птицефермы, молочные фермы, откормочные площадки, а так же предприятия по переработке молока и заготовке кормов. Кроме того, реализован ряд комплексных мер по стабилизации цен на продукты питания.

«На сегодняшний день в целях обеспечения населения города продовольственными товарами создается индустриальная зона «Бозарык» по переработке сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства начата работа по созданию торгово-логистического регионального хаба для транспортировки выпускаемой продукции и отгрузки поступающих товаров», — отметил заместитель акима города Шымкента Айбек Саттибаев.

В этом году бюджет Шымкента составил 603 млрд тенге, увеличившись с прошлого года на 20 процентов.