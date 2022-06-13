Какие отдаленные села подключат к 4G в Туркестанской области

Качество сотовой связи с каждым годом улучшается. В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» работа в регионах набирает обороты.

В Туркестанской области более 1 млн 700 тысяч населения обеспечены мобильной сетью. В целях подключения не охваченных связью сел проводится планомерная работа со стороны акимата и управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

В Туркестанской области активно тестируют и внедряют новые технологии. Интернет-покрытие поддерживает сеть 3, 4 и 5 G. Почти 80 процентов населенных пунктов региона обеспечены сотовой связью. По численности населения Туркестанская область самая густонаселенная в республике, в регионе проживает около 2 млн 200 тысяч человек.

Елнур Утебаев, руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«618 населенных пунктов из 830 обеспечены 3 G и 4 G мобильной связью. Это около 1 млн 700 тысяч человек. 146 населенных пунктов пользуются 2G. 26 обеспечены низким качеством каналов сотовой связи. В 74-х сельских населенных пунктах, к сожалению, интернета нет. Это около 18 тысяч сельчан. Чтобы решить эту проблему, областным акиматом и управлением цифровизации проводится соответствующая работа с министром цифрового развития и на этот год мы включили в список 124 населенных пункта с целью обеспечения их качественным мобильным каналом связи. Также будут построены 64 новые базовые станции. Модернизация 60 станций позволит сельским населенным пунктам с 3G подключиться на 4G».

Билайн до конца текущего года планирует охватить 40 населенных пунктов базовыми станциями 4G. Это результат системной работы управления с профильным министерством. Мобильная связь будет установлена в Арыси, Кентау, Сарыагашском, Байдибекском, Жетысайском, Келессом районах.

Арысь г.а. Жидели Жиделі Модернизация Арысь г.а. Жидели Аққала Модернизация Байдибекский Боралдайский с.Боралдай Модернизация Байдибекский Жамбылский с.Жамбыл Модернизация Мактааральский Жана жол с.Арайлы модернизация Отырарский Аккум с. Аккум Модернизация Отырарский Коксарайский с.Жанкел Модернизация Сайрамский Карабулакский с.Карабулак Модернизация Сарыагашский Жибек жолы с.Жана турмыс Модернизация Сарыагашский Дарбаза с.Жана ауыл Модернизация Келесский Биртилекский с.Амангельды Модернизация Созакский Таукент п.Таукент Модернизация Созакский Кумкент с.Кумкент Модернизация Тюлькубасский Тюлькубасский п/о п.Тюлькубас Модернизация Тюлькубасский Майлыкентский с.Т.Рыскулов Модернизация Шардаринский Кызылкум с Кызылкум Модернизация Шардаринский Суткент с.Суткент Модернизация Шардаринский Акшенгелды с.Акалтын Модернизация Шардаринский Достык с. Достык Модернизация

Елнур Утебаев, руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:

«К концу этого года проблемными остаются 55 сельских населенных пунктов в Туркестанской области. Для них у нас есть специальный план развития. До 2025 года будет проведена соответствующая работа. А теперь относительно населенных пунктов с численностью меньше 250 человек. В сельской местности, к сожалению, не будет возможности обеспечить их новым каналом сотовой связи. Это отдаленные села, где проживают чабаны. И кочевые сёла с малочисленным населением. Но все сёла с потенциалом развития, с ростом численности населения, будут обеспечены мобильной связью».

Парки, скверы, общественные места — в Туркестане, Арыси и Кентау — подключены к бесплатному вай-фаю. Беспроводной Интернет установлен в 32 местах.