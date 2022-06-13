Какие отдаленные села подключат к 4G в Туркестанской области

Качество сотовой связи с каждым годом улучшается. В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» работа в регионах набирает обороты.
В Туркестанской области более 1 млн 700 тысяч населения обеспечены мобильной сетью. В целях подключения не охваченных связью сел проводится планомерная работа со стороны акимата и управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.
В Туркестанской области активно тестируют и внедряют новые технологии. Интернет-покрытие поддерживает сеть 3, 4 и 5 G. Почти 80 процентов населенных пунктов региона обеспечены сотовой связью. По численности населения Туркестанская область самая густонаселенная в республике, в регионе проживает около 2 млн 200 тысяч человек.
Елнур Утебаев, руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:
«618 населенных пунктов из 830 обеспечены 3 G и 4 G мобильной связью. Это около 1 млн 700 тысяч человек. 146 населенных пунктов пользуются 2G. 26 обеспечены низким качеством каналов сотовой связи. В 74-х сельских населенных пунктах, к сожалению, интернета нет. Это около 18 тысяч сельчан. Чтобы решить эту проблему, областным акиматом и управлением цифровизации проводится соответствующая работа с министром цифрового развития и на этот год мы включили в список 124 населенных пункта с целью обеспечения их качественным мобильным каналом связи. Также будут построены 64 новые базовые станции. Модернизация 60 станций позволит сельским населенным пунктам с 3G подключиться на 4G».
Билайн до конца текущего года планирует охватить 40 населенных пунктов базовыми станциями 4G. Это результат системной работы управления с профильным министерством. Мобильная связь будет установлена в Арыси, Кентау, Сарыагашском, Байдибекском, Жетысайском, Келессом районах.
|Арысь г.а.
|Жидели
|Жиделі
|Модернизация
|Арысь г.а.
|Жидели
|Аққала
|Модернизация
|Байдибекский
|Боралдайский
|с.Боралдай
|Модернизация
|Байдибекский
|Жамбылский
|с.Жамбыл
|Модернизация
|Мактааральский
|Жана жол
|с.Арайлы
|модернизация
|Отырарский
|Аккум
|с. Аккум
|Модернизация
|Отырарский
|Коксарайский
|с.Жанкел
|Модернизация
|Сайрамский
|Карабулакский
|с.Карабулак
|Модернизация
|Сарыагашский
|Жибек жолы
|с.Жана турмыс
|Модернизация
|Сарыагашский
|Дарбаза
|с.Жана ауыл
|Модернизация
|Келесский
|Биртилекский
|с.Амангельды
|Модернизация
|Созакский
|Таукент
|п.Таукент
|Модернизация
|Созакский
|Кумкент
|с.Кумкент
|Модернизация
|Тюлькубасский
|Тюлькубасский п/о
|п.Тюлькубас
|Модернизация
|Тюлькубасский
|Майлыкентский
|с.Т.Рыскулов
|Модернизация
|Шардаринский
|Кызылкум
|с Кызылкум
|Модернизация
|Шардаринский
|Суткент
|с.Суткент
|Модернизация
|Шардаринский
|Акшенгелды
|с.Акалтын
|Модернизация
|Шардаринский
|Достык
|с. Достык
|Модернизация
Елнур Утебаев, руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области:
«К концу этого года проблемными остаются 55 сельских населенных пунктов в Туркестанской области. Для них у нас есть специальный план развития. До 2025 года будет проведена соответствующая работа. А теперь относительно населенных пунктов с численностью меньше 250 человек. В сельской местности, к сожалению, не будет возможности обеспечить их новым каналом сотовой связи. Это отдаленные села, где проживают чабаны. И кочевые сёла с малочисленным населением. Но все сёла с потенциалом развития, с ростом численности населения, будут обеспечены мобильной связью».
Парки, скверы, общественные места — в Туркестане, Арыси и Кентау — подключены к бесплатному вай-фаю. Беспроводной Интернет установлен в 32 местах.