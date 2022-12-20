Каким словом прозвали 2022 год?

Год завершается, а это значит, что в разных уголках света и у нас в Казахстане подводятся итоги прожитых месяцев, отмечаются достижения, обводятся траурными линиями потери. Уже составлены списки в категориях «Событие года», «Человек года», «Фильм года», «Книга года», «Песня года», «Музыкант года», «Актер года» и т. д.

На днях попалось «Слово 2022 года». Вам интересно узнать, какое? Мне было очень любопытно, совпадет оно или нет с тем словом, о котором подумала я. Сообщу сразу, слов этих несколько – в зависимости от источников.

Итак, начнем.

Первый вариант. По версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, словом 2022 года стало «пермакризис», созданное от слов «перманентный» и «кризис». Об этом сообщил kommersant.ru. Понятие обозначает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».

Вот второй вариант. Рассказал о нем Тengrinews.kz. Американский словарь Merriam-Webster словом 2022 года определил «газлайтинг». Термин происходит от названия пьесы 1938 года и фильма, где главную роль сыграла Ингрид Бергман, которая получила «Оскара» за эту роль. В советском прокате этот фильм шел под названием «Газовый свет».

Так что же такое «газлайтинг»? Оказывается, это форма психологического насилия, главная задача которого – заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Над человеком нехорошо шутят, его обвиняют, запугивают, выставляют дефективным, ненормальным.

Фильм «Газовый свет» черно-белый, 1944 года выпуска. Я смотрела его, он потрясающе интересный, там играют такие актеры… По сюжету молодая женщина замечает, что освещение в ее доме становится тусклым. Это происходит всякий раз, когда ее муж куда-то уходит. Муж же пытается заставить жену поверить, что она сходит с ума. Его цель – объявить жену сумасшедшей, отправить в психушку и завладеть ее имуществом. На самом деле, он – преступник с далеко идущими замыслами. Он специально, если не ошибаюсь, с чердака приглушал свет в доме, а жене внушал, что перепады освещения – это плод ее больного воображения.

Самый простой, литературно-наглядный пример газлайтинга – поведение сказочного героя Карлсона, когда он жужжал своим пропеллером за спиной домоправительницы Фрекен Бок, пытаясь внушить ей мысль о реальном привидении.

Составители словаря Merriam-Webster считают, что термин «газлайтинг» как нельзя лучше подходит для описания нынешней ситуации в мире и информационном пространстве. То есть это слово применимо не только в личном, но и в политическом контексте.

«В наш век дезинформации, фейковых новостей, теорий заговора, троллей в интернете и дипфейков «газлайтинг» стал словом нашего времени. В последние годы с огромным увеличением каналов и технологий, используемых для введения в заблуждение, газлайтинг стал излюбленным термином для обозначения обмана. Вот почему он заслужил свое место в качестве нашего слова года», – отмечает редакция словаря.

Есть третий вариант слова года. Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс 10 декабря назвал словом года «деменцию». Свой выбор он объяснил странным поведением президента США Джо Байдена, сообщил сайт iz.ru.

«Конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест. Я понимаю его опасения: странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу. <…> Если мы получаем лидеров, которых заслуживаем, что мы сделали такого плохого?» – задался вопросом Уильямс.

«Байден доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом года-2022», – заключил Уильямс.

Четвертый вариант. Словом этого года, по версии оксфордского словаря английского языка, стало выражение goblin mode («режим гоблина»). Об этом заявили на сайте словаря, пишет «РБК».

С гоблинами люди старшего поколения дела не имели, поэтому есть смысл пояснить, кто они такие. Гоблинский режим – это такой тип поведения, который отрицает налаженный образ жизни, опрятный вид. Если ты гоблин, то ты потакаешь собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, ты «забил» на общество, в котором живешь.

Очевидно, что за время пандемии современная молодежь несколько одичала. Но как только в западных странах частично сняли ковидные ограничения, люди стали чаще выходить на улицу. Стало понятно, что молодежь не хочет менять пандемийных привычек и восстала против постоянно растущих эстетических стандартов. Так объяснили это явление в оксфордском словаре.

Пятый вариант слова года. Его определили в соседней стране. Филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов назвал слово 2022 года в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на интервью радио Sputnik.

«Словом года в России, очевидно, станет «специальная военная операция», правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет «спецоперация», или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году», – сказал филолог.

Пыталась найти главное слово-2022 в казахстанском сегменте. Увы, пока с этим у нас не определились. Какие здесь могут быть варианты? «Цифровизация», «закредитованность», «Экибастуз», что еще? Давайте думать вместе. Просто из интереса.

Напоследок еще один любопытный факт. Международный институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2023 года новый вибрирующий красный. Об этом заявили на сайте организации. Это малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном.

К слову, главным цветом 2022 года Pantone избрал синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном. Цвет года, по версии Pantone, оказывает влияние на сферу дизайна и моды.

Ну вот и все. Незабываемых вам предновогодних дней! Будьте здоровы!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА