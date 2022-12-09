Казахстанка сбросила 37 кг и стала чемпионкой мирового турнира по фитнес-бикини

Лишний вес теперь уже признанная чемпионка по фитнес-бикини сбросила за короткий промежуток- всего за год. Об удивительной истории трансформации написали в Tengrinews.

В свои 23 года Аиша Каипова может похвастаться внушительным списком побед на мировых турнирах по бодибилдингу. На прошлой неделе девушка покорила очередную вершину, став абсолютной чемпионкой масштабного американского турнира NPC Worldwide Invictus PRO Qualifier, который впервые проводился в Казахстане, и забрав PRO-карту.

О карьере в профессиональном спорте в 13 лет Аиша даже не задумывалась. Девочка страдала от ожирения, насмешек в школе и проживала дни, один похожий на другой:

«Мои давние подписчики в социальной сети Instagram знают меня не только как Аишу-спортсменку. До всех медалей и кубков я была обычным среднестатистическим подростком с немалым количеством комплексов и более 30 килограммами избыточного веса. Врачи ставили мне диагноз «ожирение 2-й степени». Это был тяжелый период в моей жизни во всех смыслах»

По словам Аиши, в 14 лет ей открылась простая истина: до тех пор пока человек не начнет что-либо менять в своей жизни, ничего не изменится. Девочка осознала, что сама ответственна за свое счастье, признала, что проблема существует, и начала действовать. Она больше не хотела проживать «день сурка» и выслушивать упреки от окружающих, включая учителей и других авторитетных взрослых. Аиша решила измениться, и у нее это получилось.

Приняв решение работать над собой, я поставила глобальную цель, разделила ее на подцели и каждый день маленькими шажками шла к ней. Прошло 11 месяцев, я сбросила 37 килограммов. В моей голове была четкая установка — похудеть так, чтобы ни одна живая душа не допустила мысли, что когда-то в жизни у меня был лишний вес. Я наблюдала немалое количество примеров людей, которые начинали работу над собой и, удовлетворяясь минимальными результатами, бросали на полпути начатое. Для себя я решила, что подобный сценарий я не хочу. Если делать, то делать красиво и до конца», — вспоминает Аиша.

«На тот момент я была уверена, что, как только будут сброшены те самые ненавистные килограммы, я наконец почувствую ту самую самодостаточность и любовь к себе. Увы, этого не произошло. Я была все той же неуверенной в себе Аишей, но уже в худом теле. Да, был короткий период, когда я, видя свое преображение, испытывала радость, однако на душе было все равно неспокойно. На самом деле реализовать внешние преображения намного проще, нежели провести капитальную ментальную работу над собой»

Девушка занялась сначала йогой, потом кросс-фитом. Кросс-фит показал Аише, насколько сильной и выносливой она может быть, и ей это очень сильно понравилось. Затем случайное, но судьбоносное знакомство с тренажерным залом, где и случилась ее любовь к фитнесу. Спустя год обычных клиентских занятий девушка приняла участие в, как казалось на тот момент, авантюре — городских соревнованиях между спортивными клубами.

«В тот день я ничего не выиграла, но, посмотрев на свои фотографии с турнира, я увидела в себе потенциал. Мне нужно было лишь время. Я начала подгружаться и изучать подробнее все нюансы, связанные с соревнованиями. Так в 2018 году случился мой первый турнир – кубок Алматы, где я стала первой в юниорах. Три фактора, которые помогают мне двигаться вперед, несмотря ни на что, и достигать целей, – это умение держать фокус, терпеливость и вера. В моей спортивной карьере были и взлеты, и падения – без этого никак. Это мой путь, и он прекрасен. Все слава Богу».

По словам Аиши, победа на последнем чемпионате — это начало нового, безумно интересного и ответственного этапа в ее карьере спортсмена. В целом, по словам девушки, каждый этап был знаменателен по-своему. Ее путь в большой спорт начался с того самого дня, когда, еще будучи подростком, она осознала силу искренней мечты и самодисциплины. Сегодня Аиша является абсолютной чемпионкой Алматы, Казахстана, Франции, чемпионкой Средней Азии, вице-чемпионкой мира и Arnold Classic Europe, а также мастером спорта по бодибилдингу и обладает статусом профессионального атлета в двух мировых федерациях.

«Еще в самом начале моей соревновательной карьеры в голове интуитивно была обозначена глобальная спортивная цель и выстроены промежуточные этапы для ее достижения. Не секрет, что самое значимое соревнование в нашем спорте — Mr Olympia. Да, тот самый турнир в Лас-Вегасе. Так вот, попасть туда и занять топовое место в нем — это и есть основная задача»

2021 году в возрасте 20 лет Аиша получила свою первую PRO-карту, став самым молодым профессионалом в мире. Следующим шагом, согласно плану девушки, должен был быть переход в федерацию NPC. Но перед этим Аише было важно показать достойную форму в IFBB ELITE PRO, так как конкуренция и уровень формы в новой федерации намного выше. В тот же день девушка стала вице-чемпионкой бриллиантового кубка Франции среди профессионалов.

Сейчас тренером Аиши является Александр Филиппов, сертифицированный тренер, спортивный врач и судья международной категории. Он считает, что у Аиши есть по-настоящему спортивное упорство, которое обязательно сделает спортсмена результативным.

«Ее история преображения тому самый яркий пример. Ну и практически идеальная для соревнующегося атлета антропометрия буквально обрекала нас на результат. В самом начале нашей работы я сказал ей, что она будет чемпионкой, и это был лишь вопрос времени»

На вопрос о том, как проходила подготовка Аиши к последнему чемпионату и что для него значит победа его спортсмена, Александр отвечает:

«Шла плановая подготовка. И это самое главное при работе на результат. Минимизация каких-либо случайностей, построение цикла подготовки на весь сезон, учет всех данных, полученных во время предыдущих подготовок. Мы улучшили форму, которую выставляли на Siberian Power Show весной, и уже знаем, как улучшиться к следующим стартам уже в качестве IFBB PRO. Победа — еще один шаг к главной мечте. У меня практически не осталось нереализованных задач. Я подготовил чемпионов мира, Европы, России и десятков стран по всему миру. Я готовил pro-атлетов в различных федерациях бодибилдинга. Но с самого начала моей карьеры я мечтал, чтобы мои атлеты выступили на главном мировом турнире — Olympia в США. Победа Аиши — это решающий рывок к реализации этой мечты, нам осталось только получить квалификацию, и, я надеюсь, осенью 2023-го она будет сиять на сцене Лас-Вегаса».

С первой задачей девушка уже справилась, и, пожалуй, ни у кого нет сомнений в том, что решение второй не заставит себя долго ждать.

«В моей жизни случались разные события, а сколько всего впереди… Я очень благодарна богу за людей, которые меня окружают. Моя семья, родные, друзья — мое самое ценное богатство. Так всегда было и будет.

В переломные моменты их вера и поддержка являются источником моего вдохновения. А мне, в свою очередь, доставляет огромную радость тот факт, что своими достижениями по жизни и в спорте, в частности, я могу вдохновлять и вселять веру в сердца их и окружающих, наглядно показывая, что любая даже самая нереальная на первый взгляд мечта осуществима», — заключает чемпионка.