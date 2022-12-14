Коронавирус снова наступает

В преддверии предстоящих праздников Минздрав сообщает об увеличении числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Неделю назад число заболевших составляло 1 447 человек. Из них 6 человек находились в тяжелом состоянии. Сегодня же общее количество увеличилось до 1 943 человек, а 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Тремя днями ранее от КВИ скончался один человек. До этого, летальный исход был зафиксирован в начале декабря.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.