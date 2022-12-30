Новогодний корпоратив устроили в доме престарелых

Для постояльцев дома престарелых представили концертную программу и дискотеку. Почетных гостей праздника не оставили без подарков.

ЖЕЛАНИЕ СТАРИКОВ

В доме престарелых уже много лет живет дедушка-блогер. Мамбеткул Курманбаев в своих постах рассказывает как живет и делится своим мыслями, а помогают пожилому блогеру ориентироваться в сети сотрудники.

«Я пишу зачастую о своей жизни, делюсь мыслями о том, что происходит в мире. В этот новый год я тоже буду загадывать желание, а оно у меня одно — чтобы был мир, чтобы люди были добрее», — говорит Мамбеткул Курманбаев.

НЕ БРОСАЙТЕ ЛЮДЕЙ

В доме престарелых живут апашки и аташки, у многих судьба схожая. Либо остался один и некуда было идти, либо отказались родные. Старики на родных зла не держат, бывает и такое, что свою пенсию внукам перечисляют.

«Я в этом доме престарелых давно уже, для меня это дом. Судьба у меня сложная и вспоминать не хочу. В новый год хочу пожелать одного-мира и согласия. Не бросайте родителей, будьте с ними рядом. Родителям от детей нужно только внимание и их счастье, все»,- говорит Ганна Гумена.

В центре для пожилых есть и молодые постояльцы, многие из них инвалиды. У каждого есть свой угол, живут либо по отдельности или парно. Был даже случай, когда в доме престарелых образовалась пара, ей было за 70, а жениху 77.

На новогодний корпоратив постояльцам устроили большой той, для почетных гостей пели артисты, представили свои номера танцевальные коллективы и самое главное, чтобы душа радовалась — дискотека.