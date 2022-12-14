О молниеносной заразности «Цербера» рассказали шымкентские эпидемиологи

Новый штамм Цербер или BQ.1.1 — мутировавший вариант «Омикрона», отличается более стремительным распространением. «Цербер» по своим симптомам, говорят эпидемиологи, напоминает обычную ОРВИ.

При заражении этим штаммом ковида сильно повышается температура, появляются ломота в суставах и слабость в теле. Несмотря на то, что большой опасности для жизни человека новая мутация коронавируса не представляет, он стал еще заразнее своих предшественников.

Жанаргуль Жаксылыкова, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«Новый штамм Цербер- это разновидность штамма Омикрон. Его ПЦР тестирование не выявляет, для этого мы отправляем анализы в республиканские референс-лаборатории от положительных больных, и там они проводят исследования и определяют штаммы коронавируса. Симптомы как при других видах коронавируса и острых респираторных инфекциях- это слабость».

Не изменилась и схема лечения. Специально разработанная противовирусная терапия от COVID-19 применяется и при лечении новых штаммов. Если инфекция протекает легко, то лечение — симптоматическое. Мутировавший Цербер ПЦР-тест не обнаруживает. Эпидемиологи вновь призывают вакцинироваться от коронавируса. В Шымкенте доступны три вида вакцин – QazVac, Sinopharm и Файзер, которые эффективны и при новом быстро распространяющемся Цербере.

Жанаргуль Жаксылыкова, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«Все эти виды вакцин действуют на все виды коронавирусной инфекции. На сегодняшний день из запланированных групп риска охвачено первой и второй вакцинацией более 100% населения. Вакциной Pfizer прививаются дети, подростки от 12 до 17, беременные и кормящие. Подростки охвачены вакцинацией более чем 88% , а низкий охват наблюдается у беременных и кормящих женщин, от 11 до 29%».

Новый штамм коронавируса в Шымкенте не зафиксирован и город находится в зеленой зоне. Однако полностью забыть о коронавирусе пока не получится. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 18 человек, из них 5 детей и 9 беременных. Специалисты призывают людей пройти вакцинацию и ревакцинацию, соблюдать правила гигиены, носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.