ОПГ за решеткой создали в Туркестанской области

ОПГ организовала канал сбыта наркосодержащих веществ в колонии Туркестанской области.

По материалам дела, два рецидивиста подключили к делу сообщника, бывшего заключенного, и охранника исправительного учреждения. За 30 тысяч тенге последний должен был пронести за колючую проволоку высушенную марихуану.

В итоге все оказались на скамье подсудимых и получили внушительные сроки.

«Было принято во внимание, что подсудимые были осуждены ранее, и их действия были признаны как рецидив преступления. Одному из подсудимых назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, второму подсудимому — 16 лет 11 месяцев, третьему подсудимому — 12 лет 1 месяц лишения свободы», — говорит Касым Калмагамбетов, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.