Реклама
Freedom broker
На главную Анонс КНБ РК задержали предполагаемого лидера ОПГ

КНБ РК задержали предполагаемого лидера ОПГ

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
120

2 февраля 2026 года в Алматы сотрудники Департамента КНБ по городу Шымкент при координации с городской прокуратурой задержали представителя уголовно-преступной среды, известного под инициалом «Т».

По данным правоохранительных органов, он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Задержанный водворён в изолятор временного содержания.

Сообщается, что в рамках данного уголовного дела в январе текущего года в Шымкенте была пресечена противоправная деятельность двух его предполагаемых сообщников.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.