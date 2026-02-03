КНБ РК задержали предполагаемого лидера ОПГ

2 февраля 2026 года в Алматы сотрудники Департамента КНБ по городу Шымкент при координации с городской прокуратурой задержали представителя уголовно-преступной среды, известного под инициалом «Т».

По данным правоохранительных органов, он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Задержанный водворён в изолятор временного содержания.

Сообщается, что в рамках данного уголовного дела в январе текущего года в Шымкенте была пресечена противоправная деятельность двух его предполагаемых сообщников.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.