Популярный кроссовер HAVAL Н6 начали продавать в Шымкенте

Автомобиль будет по душе широкому кругу владельцев и даже самому привередливому автолюбителю. На презентации не только представили модель нового авто, но и разыграли подарки и скидочный сертификат на 1 млн тенге.

Перед показом авто представители рассказывают, в чем главное преимущество кроссовера Haval H6. Третье поколение Haval H6 — новый модуль платформы L.E.M.O.N., часть элементов выполнена из алюминиевых компонентов.

В авто 25-дюймовая цифровая приборная панель, установлена камера на 360 градусов, система распознавания дорожных знаков, автоматическая система парковки, сенсорный дисплей мультимедийной системы, диагональю 12 дюймов. Запуск двигателя осуществляется кнопкой — сел и поехал.

Во время презентации разыграли ценные подарки и главный приз — сертификат на 1 млн тенге. Победитель получит миллионную скидку при покупке нового Haval H6.

Адрес: Тамерлановское шоссе 139А.