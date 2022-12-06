Учитель, вонзившая ручку в руку ребенка, продолжит работать в школе

В гороно сообщили, что педагог задела ребенка острием ручки нечаянно, а потому продолжит и дальше работать классным руководителем в № 69 школе.

Поставлена точка в школьном скандале. Неделей ранее 5-классник Жолбарыс Жусипжан пришел домой с припухшей рукой: в центре гематомы остался явный след от острия ручки, а рубашка окрасилась в красные пятна крови. Ребенок рассказал, что это сделала классный руководитель, увидев на нем синие джинсы вместо школьной формы. Мать ребенка начала бить тревогу, говорит что в начале педагог сразу призналась в содеянном и попросила прощение. Но когда дело дошло до разбирательств в гороно, версия произошедшего изменилась.

«Инцидент произошел в 14:45 в №69 школе в классе 5Ж во время перерыва. Педагог увидела как дети борются и подошла чтобы их разнять. В это время у нее в руке была ручка и она задела канцелярским предметом Жолбарыса нечаянно. Проведена разъяснительная беседа с классным руководителем и родителем пострадавшего ребенка. В отношении педагога были приняты дисциплинарные меры, работа в школе продолжится«, — сообщили в городском управлении образования.

Тем временем, мать пострадавшего ребенка уверяет, конфликта в классе не было. Более того педагог сразу же созналась в содеянном, сказав, что просто не рассчитала силу удара, о конфликте между детьми не было и речи.

«У меня есть переписка с учителем, я сразу написала ей. Говорю зачем вы из-за джинсов так делаете, можно же было мне самой сказать? Она говорит: «Да вы что, мен жәй істедім ғой». Я не думала что так сильно будет. Извините, простите«, — рассказывает Жулдыз Айтмаханбетова.

Жулдыз Айтмаханбетова написала заявление в полицию. Все эти дни у ее дома дежурит вся родня горе-учителя. Женщину просят пойти на примерение, угрожая, что в противном случае педагог покончит с собой.

«Сообщаем, что данная информация зарегистрирована сотрудниками Управления полиции Каратауского района. Школьнику назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали ситуацию в Департаменте полиции Шымкента.

Отпустить ситуацию не дают тревожные мысли, говорит мама пострадавшего. С одной стороны у классного руководителя четверо детей и тяжелое финансовое состояние. А с другой, агрессивный педагог словно бомба замедленного действия, никто не знает когда взорвется и кто еще может пострадать от ее действий.

Дополнение к 19:00 часам: После написания данного материала, женщина отозвала заявление и надеется на адекватное поведение и безопасность в стенах школы.