Учёные Шымкента призывают внести лекарственные растения в сферу фармакологии

По словам ученых, именно целебные травы могут помочь при онкологических заболеваниях, туберкулезе и сахарном диабете, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Свой проект общественности представил Таттибек Жаркынбеков, который 50 лет занимается научными изысканиями. Он проводил исследование лечебных свойств 17 растений, прорастающих на склонах горы Костура в Байдибекском районе Шымкента. По его рецептам готовились лечебные настойки. Однако беспокойство учёного вызывает тот факт, что редкая местная флора истощается. Поэтому лекарственные травы он предлагает взять под защиту государства, организовав заповедник.

«Только благодаря нашим стараниям около 130 человек смогли преодолеть онкологические заболевания. Мы проверяли их состояние на протяжении этого времени, сравнивая результаты через исследование рентген КТ и анализы«, — говорит Таттибек Жаркынбекова, учёный.

«Нахождение территорий, где растут природные лекарственные растения, в частных руках приводит к уничтожению лечебной флоры. Чтобы сохранить её, необходима поддержка государства, также необходимо на их основе создать базу для подготовки специалистов в высших учебных заведениях», — говорит Уалихан Жумабай, доктор биологических наук.