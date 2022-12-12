Улучшить качество жизни казахстанцам пообещали в следующем году

4,4 миллиона человек получат социальные выплаты на 4,6 триллиона тенге в 2023 году, сообщил Алихан Смаилов на заседании правительства.

Сумму минимальной заработной платы в новом году планируют повысить от 60.000 тенге до 70.000 тенге.

«В результате экономика будет стабильно расти и повысится качество жизни населения. В 2023 году темпы роста экономики прогнозируются на уровне не менее 4 процентов. Реальный рост заработной платы населения ожидается на уровне 2,3 процента. Безработица снизится до 4,8 процента», — сказал Смаилов.

На расширенном заседании правительства Алихан Смаилов объявил о том, что все необходимые работы по качественной реализации предвыборной программы будут выполнены.

Подготовила Тина Кудайберген