Уровень коррупции и качество госуслуг теперь можно оценить в «Salyqbot»

Департамент государственных доходов упростил задачу для пользователей. Теперь если налогоплательщики не довольны качеством госуслуги или же столкнулись с коррупцией во время их предоставления, они могут сообщить об этом в Telegram канале «SalyqBot»

Незарегистрированным пользователям будет предложено пройти в Telegram автоматическую регистрацию в «SalyqBot».

Для входа в опросы достаточно пройти по: «Опрос по государственным услугам», «Опрос о коррупции», либо через QR-коды, которые автоматически проведут на приложение «SalyqBot». Просто наведите камеру телефона или камеру любого браузера Google и Яндекс.