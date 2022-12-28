В Шымкенте жилье для инвалидов будут принимать по новым стандартам

Без подписи управления соцзащиты, жильё для людей с инвалидностью в Шымкенте, принимать не будут. Такое заявление сделал на брифинге заместитель городского главы.

По словам Максута Исахова, доступность для людей с инвалидностью должна обеспечиваться в новых, строящихся объектах по стандарту: у входа в подъезд должны быть установлены пандусы, а в квартире — предусмотрены широкие двери и отсутствовать пороги для колясочников. По требованиям, в новых многоэтажных домах, несколько квартир должны быть адаптированы под людей с ограниченными возможностями. В противном случае подрядчика обяжут переделать новую жилплощадь.

«Как минимум 2 квартиры, если это пятиэтажный дом, если 9-этажный, то 3 квартиры должны быть адаптированы для людей с инвалидностью. Что это означает?

Должна быть широкая входная дверь, широкая дверь в санузлах. Обычно у нас санузлы 60-70 сантиметров, а мы в этой квартире заставляем делать 120 сантиметров.

Со всеми строительными компаниями мы провели переговоры. Когда они заключают договор купли-продажи с кем либо, они обязаны уточнить есть ли у них клиенты с ограниченными возможностями. Если есть, то тогда они обязательно предлагают им квартиры на первом этаже. Если нет, тогда они обязаны для этого покупателя переделать входную дверь, сделать её широкой», — сказал Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента.