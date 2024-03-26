Проверку в одном из управлений акимата Шымкента проводит антикор

Сотрудники антикоррупционной службы в Шымкенте занялись внешним анализом коррупционных рисков в одном из управлений местного акимата.

Проверка коснется деятельности сферы занятости и социальной защиты населения. Проанализируют и подведомственные организации управления. В рамках проверки сотрудники антикора изучат вопросы планирования бюджета, приобретения товаров и услуг на портале aleumet.egov, выплаты АСП, грантового финансирования, а также выплаты зарплат работникам.

«Если у Вас есть жалобы и предложения в данной сфере просим направлять их в адрес департамента. Призываем всех жителей города проявить гражданскую инициативу в противодействии коррупции», — говорит Нурторе Калдыбаев, заместитель руководителя управления превенции департамента агентства по противодействию коррупции по г. Шымкенту.

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