Юных патриотов наградили в Шымкенте

В Молодёжном ресурсном центре прошла церемония награждения победителей городского военно-патриотического форума «Доблестная молодежь — опора независимости».

В ней приняли участие члены детско-юношеского патриотического объединения «Жас сарбаз», представлявшие все школы Шымкента. В течение года ребята участвовали в конкурсах и других соревнованиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Республиканское патриотическое движение «Жас сарбаз» создано в 2018 году с целью усиления патриотического воспитания молодёжи. И с первого дня к движению присоединились тысячи юных казахстанцев.

Сегодня организация насчитывает в своих рядах около 100 тысяч человек. В канун Нового года городской филиал подводит итоги и отмечает победителей республиканских соревнований.

«Это мероприятие было организовано при содействии городского департамента по делам обороны и управления образования Шымкента. Отметить успех мы пригласили победителей республиканских конкурсов патриотического воспитания — учеников шымкентских школ. Поздравить отличников патриотического воспитания сюда также приехали ветераны Афганской войны и участники боевых действий на таджикско-афганской границе», — говорит председатель шымкентского филиала республиканского объединения «Жас сарбаз» Еркин Сабит.

Ерасыл Орал — ученик 10 класса 24-ой школы участвовал в республиканском онлайн квесте, посвящённом Дню конституции. Шымкент в этом состязании представляли 10 учеников этой же школы. Ерасылу удалось показать один из лучших результатов и завоевать третье место.

«У нас был квест-тест на знание конституции Казахстана. Там было 30 вопросов, они касались истории Казахстана, вопросы по Конституции республики — когда она была принята, какие в ней есть статьи и о чём они гласят. Я ответил правильно на 19 вопросов и занял третье место по республике», — рассказал ученик 10-го класса средней школы № 24 Ерасыл Орал .

Все победители конкурсов патриотического воспитания были отмечены грамотами и призами. А в заключении торжественной церемонии состоялся праздничный концерт.