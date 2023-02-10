В Шымкенте названы победители военно-патриотического конкурса

В Шымкенте прошел финал городского этапа военно-прикладного конкурса «Подвиг — девиз поколения». Воспитанники движения «Жас сарбаз» посвятили победу памяти воинов, погибших на таджикско-афганской границе.

17 наших солдат были убиты боевиками, 33 — ранены. Им не было и 20 лет. Воспитанники уже не первый год принимают участие в военно-прикладном конкурсе.

Настрой у будущих защитников Родины боевой. Воспитанники шымкентской школы мужества и патриотизма «Жас сарбаз», с лёгкостью разбирают и собирают автомат Калашникова, участвуют в комплексных силовых упражнениях. Не отстают от ребят и девочки. Все девять команд, борются за звание победителя.

Нурмухамет Калыбек, участник военно-патриотического конкурса:

«Мы готовились, постараемся занять призовое место. Я сам с 7-го класса участвую в военно-патриотических смотрах. После окончания школы, буду военным, защитником Отечества».

На создание клубов «Жас Сарбаз» подтолкнула проблема патриотического воспитания. И хотя не всю молодежь удается заинтересовать, движение продолжает крепнуть. Движение охватило более пятисот шымкентских школьников.

Бакытжан Нускабаев, методист управления образования г. Шымкента:

«В учреждениях среднего образования, подведомственных Управлению образования Шымкента, для учеников с 6-го по 9-ый классы открыт 21 класс «Жас Сарбаз», военно-патриотическое воспитание охвачены около 550 учащихся. В следующем месяце свои навыки покажут учащиеся 10-ых 11-ых классов».

Военно-патриотический конкурс посвящён памяти воинов, погибших во время конфликта на таджикско-афганской границе.

Абай Курманбеков , ветеран:

«В финале борются самые сильные и ловкие. Мы тоже со школьниками участвовали в военно-патриотических состязаниях. Наши отцы и деды были нам примером. Сейчас в Шымкенте осталось в живых всего три ветерана Великой Отечественной войны.Наши ровесники проявили героизм в Афганистане, в боях на таджикско-афканской границе. Я уверен и молодые ребята будут верными солдатами своего Отечества».

По итогам конкурса Гран-при одержала команда 68-ой школы. Первое место у учащихся гимназии 99. Второе занял седьмой лицей. Третье место досталось юным сарбазам школы № 103.