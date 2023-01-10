Бездомные превратили теплые остановки в Шымкенте в ночлежки

Бездомные люди превратили теплые остановки в Шымкенте в ночлежки, передает корреспондент OTYRAR.

В 4 часа утра на остановке Север, одни спали на скамейках, другие — распивали в остановочном павильоне спиртные напитки. В небольшом помещении собралось несколько взрослых мужчин. По словам местных жителей, внутри остановок после ночных посетителей, стоит запах перегара, валяются бутылки и мусор. Некоторые бездомные справляют внутри остановок нужду. Такие случаи к сожалению не единичны.

Полицейские просят, если вы увидите что неизвестные люди загрязняют теплые остановки в Шымкенте, обратитесь по номеру 102.