Большие убытки понесли торговцы овощей и фруктов из-за морозов

Неблагоприятная погода стала головной болью местных торговцев. Из-за холода запасы овощей и фруктов обморозились, и огромная партия пришла в негодность. Но поднимать цены, чтобы покрыть свои расходы, люди не планируют.

Продавцы, чьи овощи обморожены были в мороз, понесли убытки. Однако, несмотря на эти трудности, мы не сильно завышаем цены, так как можем потерять клиентов, говорят на базаре.

Крестьяне уверяют, из-за неблагоприятной погоды в этом году весенне-полевые работы могут начаться позже обычного. Феруза Бегметова узнала, что погода будет теплой и вышла на базар. В мороз сидела дома, не торговала. Пришлось всю продукцию, которую закупила на оптовке везти домой, чтобы не испортились в холод. Сегодня узнала у многих, на базаре фрукты и овощи замерзли, говорит женщина.

Феруза Бегметова, продавец:

«Сегодня вышла торговать. Синоптики сказали, что будет тепло. Ничего, погода хорошая. До этого сидела дома. Были морозы. Хорошо, что забрала всю продукцию домой, сохранила, ни один фрукт не замерз. А вот в соседнем прилавке у многих овощи померзли и яблоки тоже, сейчас продают подешевле».

У Куаныша Кожабекова померзло большинство товаров: редька, морковь, даже капуста. Чтобы как-то покрыть расходы, приходится продавать по низкой цене, не выбрасывать же. Если не выйдем на работу, семью нечем будет кормить, говорит мужчина.

Куаныш Кожабеков, продавец:

«У меня и яблоки все померзли. Конечно такие морозы были. Укрывали теплыми одеялами, овощи в мешках тоже померзли. Убытки подсчитываем, где-то больше ста тысячи тенге. Это для меня большая сумма. Никто нам их не компенсирует. Но несмотря на трудности мы цены не сильно завышаем. А то потеряем постоянных клиентов. Вот на оптовке купил лук по 210, продаю килограмм по 250 тенге».

Жители понимают, никому нелегко сейчас. Говорят в морозы все пострадали. Поэтому по какой цене продают, по той не торгуясь покупаем

Бейсенкуль Байзакова, жительница:

«Свеклу купила по 200 тенге. Ничего, не так дорого. Ну что делать, никому сейчас нелегко. Друг-друга поддержать надо. Эти трудности забудутся. Самое главное, чтобы все были здоровы».

Крестьяне также подсчитывают убытки. Житель жилого массива Жидели посадил семена капусты 10 дней назад. Высадили 20 тысяч саженцев, теперь надо сохранить. Будем сажать когда потеплеет. Чтобы рассада не замерзла держим под десятью пленками, да еще в теплице.

Крестьянин из жилого массива Жидели:

«Затрат очень много, нужно очень много денег. На покупку угля, чтобы в теплице было тепло. У меня соседи обогревают газом. Тоже немалые деньги. Морозы были небывалые- 25 градусов мороза. Многие понесли большие убытки».

Сегодня потеплело, но уже завтра по прогнозам синоптиков температура понизится до -2-4 градуса, а ночью морозы сохранятся. Поэтому те, у кого есть теплицы и кто торгует на рынке, должны сделать все, чтобы сохранить продукцию. В противном случае понесут большие убытки.