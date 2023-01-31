Дети должны жить: какие меры помогут остановить детскую смертность

Что-то в последнее время участились случаи смертей. Причем не только по естественным причинам – этих скорбных фактов тоже хватает.

Уходят из жизни наши родные, друзья, знакомые, печалят известия об уходе ярких личностей – политиков, актеров, музыкантов. Только в январе ушли в мир иной Инна Чурикова, Вахтанг Кикабидзе, Джина Лоллобриджида… Более всего возмущают «рукотворные» причины смертей и, конечно же, суициды, особенно детские.

26 января Tengrinews.kz сообщил, что жительница Алматы 1981 года рождения убила своего 9-летнего сына и покончила с собой, отправив бывшему супругу SMS, что в нее вселился демон…

11 декабря прошлого года в Мангистауской области мужчина повесил своих троих малолетних детей – 8 лет, 4 лет и 10 месяцев, а затем и сам повесился. Об этой трагедии тоже сообщил Tengrinews.kz.

В ходе проверки полицейские обнаружили аудиозапись, отправленную мужчиной супруге, где он говорит ей, что собирается умереть и вместе с собой заберет детей. Инцидент произошел на почве семейного конфликта, супруги собирались развестись…

Еще один кошмарный случай произошел 24 января в Акмолинской области. 32-летняя жительница Макинска сожгла останки своего ребенка в домашней печи после того, как он перестал подавать признаки жизни, сообщил Zakon.kz. Женщина находилась на 24-й неделе беременности. Она пришла на осмотр к акушеру-гинекологу. После осмотра выяснилось, что пару дней назад она уже родила дома.

Малыш признаков жизни не подавал, мать была уверена, что он умер. После этого она сама сожгла его останки в домашней печи. 26 января врач районной больницы сообщила о случившемся в дежурную часть райотдела полиции.

Под этой информацией были анонсы еще двух случаев

«в тему»: 29 декабря 2022 года в Таразе около мусорки нашли тело недоношенного младенца, а 19 декабря тело новорожденного в коробке обнаружили в Актобе…

29 января в Шымкенте в детском бассейне утонул мальчик 2018 года. Он остался без присмотра, передает OTYRAR.

Что делается?! Кто-нибудь может объяснить происходящее? Почему такое неуважительное отношение к жизни близких людей, детей к собственному существованию? Откуда такое обесценивание?!

Почему этим людям в свое время их родные, учителя, друзья не рассказали о том, как это здорово жить: дышать, видеть этот в общем-то прекрасный мир, путешествовать, созидать, приносить пользу ближним, радовать их и наслаждаться жизнью самим… Почему им не объяснили, что жизни без проблем не бывает, что трудности в целом преодолимы. Можно, если постараться, найти выход из создавшихся ситуаций…А главное – кто им дал право лишать жизни тех, кто в силу возраста беззащитен, кто полностью в их власти?!

На днях на брифинге главный педагог Шымкента Жанат Тажиева рассказала, что детский суицид становится все более ощутимой проблемой. За последние два года 13 детей в городе покончили жизнь самоубийством. О прошедшем брифинге подробно рассказал OTYRAR.

Удивляет то, что погибшие – это не беспризорники или дети из неблагополучных семей. В большинстве случаев ребята росли во вполне обеспеченных и благополучных, на первый взгляд, семьях.

Статистика весьма красноречива: в 2021 году было 6 случаев детского суицида, плюс еще 12 детей пытались свести счеты с жизнью. В 2022-м суицид совершили семеро, 8 детей попытались это сделать, но, к счастью, остались живы.

«Чаще всего дети идут на отчаянный шаг из-за того, что не могут выдержать требований родителей. Например, вот один факт: отец забрал телефон у своего сына из-за того, что тот не учил уроки. Сын обиделся на отца и покончил жизнь самоубийством. Есть еще случаи суицидов, когда у детей, скорее всего, были психологические проблемы.

В прошлом году тоже было ЧП: школьник курил электронные сигареты, и он покончил с собой. У него родители были религиозными, а ребенок посчитал себя грешником и решился на отчаянный шаг.

Мы работаем, подключили психологов, для нас жизнь детей очень важна. Поэтому просим родителей не давить на своих детей и ладить с ними», – сказала руководитель управления образования города Шымкента Жанат Тажиева.

Очевидно, что самую эффективную помощь в профилактике детского суицида могут оказать опытные психологи. Кстати, интересно, а кто оценивает эффективность работы школьных психологов?

Разумеется, с семьи ответственности никто не снимает. Именно близкие должны мотивировать ребенка на какие-либо достижения – в учебе, спорте, творчестве.

Мама и папа должны поделиться со своими детьми приемами психологической самообороны, противостояния буллингу и прочему психологическому давлению. Родители обязаны поощрять в ребенке его индивидуальность, самодостаточность, право на собственное мнение, активную гражданскую позицию. Создавать условия для самоактуализации ребенка! Все эти усилия будут тщетными до тех пор, пока в самой семье не воцарится атмосфера добра, заботы, участия.

Климат должен быть в семье комфортным – в этом ценность. Помните: «Важней всего – погода в доме! А все другое – ерунда!»

Вникайте в дела ребенка: чем он дышит, кто у него в друзьях – надо знать круг его общения; на каких сайтах зависает; в какую спортивную секцию стоит его записать. Знатоки утверждают, если завести домашнее животное, то ребенку точно будет не до мыслей о суициде, некогда будет: за животным надо убирать, его надо кормить, выгуливать!

И, наконец, самое важное: объясните своему ребенку, насколько ценен этот дар – ЖИЗНЬ! Найдите нужные слова, это же ваш ребенок…

Фарида Шарафутдинова