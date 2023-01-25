Дети в ночном городе. Полиция регулярно проводит рейды

Сотрудники ювенальной полиции Шымкента вышли в рейд по игровым клубам, кафе и ресторанам.

Цель — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также профилактика употребления алкогольных напитков несовершеннолетними.

С начала года зарегистрированы 120 административных правонарушений, связанных с воспитанием несовершеннолетних. Правоохранители Каратауского района установили 14 подростков, находившихся в развлекательных заведениях после 10 часов вечера.

После 23:00 были выявлены 108 подростков, находившихся вне дома без законного представителя, на их родителей был составлен протокол об административном правонарушении.