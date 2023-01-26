До 5 млн тенге льготного кредита могут получить молодые предприниматели

Шымкентская молодежь может получить льготный кредит. В Казахстане запущен национальный проект развития предпринимательства.

Микрокредит предоставляется на конкурсной основе желающим заниматься предпринимательством от 21-го до 35-ти лет. Условия льготного кредита: номинальная ставка вознаграждения — 2,5% годовых; максимальная сумма займа – 5 миллионов тенге (с предоставлением гарантии). Срок – 5 лет. В животноводческой отрасли — 7 лет.

Максат Жолдасбеков, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:

«Микрокредиты до 5 млн-ов будут выданы впервые. В бюджет города заложен 1 млрд 305 млн тенге, на 261-го человека. Кредиты до 5 миллионов будут выданы согласно предоставленного кандидатом бизнес-проекта. Это может быть и 4 млн. Заявки принимаются в электронном формате. В следующем году кредит может быть выдан в еще больших объемах».