Инватакси прекратил свою работу в Шымкенте.

Службу такси для людей с ограниченными возможностями закрыли в Шымкенте. Взамен власти предложили выплачивать людям с особыми потребностями 5 МРП в месяц, а это около 17 тысяч тенге, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

Гульбахыт Маденова мама особенного ребенка. Для неё новость о закрытии инватакси явилась как гром среди ясного неба. Остальные службы такси не оборудованы для перевозки инвалидов. Гульбахыт в день тратит на передвижение около 7-8 тысяч тенге. Женщина говорит, 5 МРП- это капля в море.

Гульбакыт Маденова, жительница г. Шымкент:

«В нашем чате состоят 150 родителей. Только у меня один ребёнок с инвалидностью. А других по двое или трое детей с ограниченными возможностями. Сегодня нас просто ошарашили этой новостью. Мы лишились единственного средства передвижения».



В прошлом году людей с ограниченными возможностями обслуживало 58 оборудованных спецмашин. Городскому бюджету это обходилось в 130 миллионов тенге. Но даже тогда жалобы регулярно поступали в ответственные органы.

Максат Жолдасбеков, зам. руководителя Управления занятости и социальной защиты г. Шымкент:

«Чтобы больше не было таких неприятных ситуаций, связанных с долгим ожиданием такси, поломкой транспорта, было принято такое решение. Денежные средства на такси будут перечислены на счет каждого абонента».

Сейчас сумму выплат пообещали пересмотреть, направив запрос в профильное ведомство.

