Как ухаживать за пуховиками и кожаной верхней одеждой

Точечная чистка

Начнем с локальной чистки. Если вам нужно очистить рукава, воротник, пятна грязи, то не обязательно стирать громоздкую вещь целиком. В таком случае есть несколько менее трудоемких вариантов.

Для удаления с пуховика следов грязи и заношенности можно использовать обычный шампунь. Небольшое количество средства нанесите на мягкую сторону губки и осторожно протрите пятно. Затем сполосните губку в чистой воде и уберите остатки шампуня. Эту процедуру можно провести несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Избавиться от пятен на подоле пуховика поможет раствор уксуса: на 200 мл воды нужно взять 2 столовые ложки 6-процентного уксуса. Смесью обрабатываем подол пуховика, оставляем на пару минут и убираем ее остатки чистой губкой. После такой обработки пуховик нужно будет просушить на свежем воздухе.

Нередко на манжетах и воротнике пуховика появляется белый или серый налет. Вывести его поможет поваренная соль. Но способ работает, если пятна свежие. Растворяем столовую ложку соли в небольшом количестве теплой воды. Эту смесь распределяем на местах, где появились пятна, и ждем несколько минут. После этого надо слегка протереть поверхность пуховика и влажной губкой тщательно смыть остатки солевого раствора.

Совет

Залоснившиеся места на куртках и пальто – карманы, воротники, манжеты – с успехом очищают средства для мытья посуды типа «Ферри». Они быстро растворяют жир и убирают грязь, останется лишь смыть следы средства влажной губкой.

Если без стирки не обойтись

Если все же локальными действиями не обойтись, пуховик придется стирать. Перед этим сильно загрязненные места нужно обязательно обработать так, как указано выше. А затем одежду целиком простирать в машине. Если специального режима для пуховых вещей нет, то выбирайте функцию деликатной или ручной стирки. Температура – 30-40 градусов, отжим – до 600 оборотов. На всякий случай стоит проверить ярлычок: возможно, ваш пуховик нельзя отжимать совсем или можно, но на более низких оборотах. Не стирайте вместе с пуховиком другие вещи, пусть он будет в машинке один.

Совет

Хорошо убрать лишнюю влагу из пуховика после стирки в машине поможет следующий способ. Когда полный цикл стирки закончен (стирка, полоскание, отжим), откройте барабан, положите в машину рядом с пуховиком пару больших банных полотенец и еще раз запустите режим отжима (400 оборотов). Полотенца станут влажными, а пуховик почти сухой.

После стирки вещи с пуховым наполнителем нужно обязательно хорошо просушить. Если вы живете в своем доме или в квартире есть балкон, высушите пуховик на улице. Это лучший способ для такой одежды, когда ее обдувает поток свежего воздуха. Пуховик нужно также периодически встряхивать и взбивать, а иногда и руками расправлять скомкавшийся наполнитель.

Учтите, что одежду нужно сушить в тени, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи, а ткань не выгорала.

Если пуховик приходится сушить в помещении, делайте это не рядом с приборами отопления. Правильный способ – разложить куртку на горизонтальной поверхности. Удобный вариант – складная сушилка для белья: она свободно со всех сторон пропускает воздух, что очень важно для вещей с пуховым наполнителем.

Постарайтесь, чтобы пуховик высох за сутки или чуть больше. Для этого в помещении должно быть достаточно тепло. В крайнем случае придется воспользоваться тепловентилятором или мощным феном с теплым (но ни в коем случае не с горячим!) воздухом.

Иногда приходится досушивать пуховик утюгом. Способ экстремальный, но обстоятельства бывают разные. В таком случае перед тем, как утюжить, нужно взбить наполнитель, а затем вывернуть одежду наизнанку. Проглаживать следует исключительно с изнаночной стороны через марлю на минимальной температуре.

Народные умельцы предлагают домашнее средство на случай, если наполнитель внутри куртки все же сбился. В этом случае понадобится пылесос с функцией выдувания воздуха. Сначала пуховик помещают в большой пакет или чехол, откачивают весь воздух, а затем закачивают его обратно. Говорят, что после такой воздушной ванны пух должен равномерно распределиться в течение нескольких минут.

Светлые хлопоты

Светлые пуховики сегодня не редкость. Они смотрятся куда более эффектно, чем их черные и серые собратья, но и ухода требуют особого. Покупая такой пуховик, вы должны отдавать себе отчет, что придется часто тратиться на химчистку и специальные средства ухода.

Прежде всего постарайтесь, чтобы ваш пуховичок-снеговичок был защищен еще до того, как вы его надели. Сейчас существуют специальные средства для светлой верхней одежды. Они производятся в виде спреев, которые отталкивают грязь и не позволяют быстро впитаться влаге. Но даже при соблюдении этого условия срок службы светлого пуховика во многом зависит от практичности верхнего материала. Отдавать предпочтение лучше моделям из полиэстера с изначальной защитой от влаги.

Если на ярлычке написано, что ваш пуховик можно стирать в машине, то используйте только средства для стирки с щадящим составом. Светлая одежда может плохо отреагировать на агрессивные компоненты, например, на хлор.

Сушить светлый пуховик придется как можно быстрее: если наполнитель долго будет оставаться влажным, то есть риск, что на ткани останутся желтые пятна и разводы.