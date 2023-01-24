Как ухаживать за пуховиками и кожаной верхней одеждой

До конца зимы еще долго, а пуховик уже просится в стирку, ведь в этом году он активно вам служил. Если нет возможности отнести его в химчистку, то можно освежить и дома.
Точечная чистка
Начнем с локальной чистки. Если вам нужно очистить рукава, воротник, пятна грязи, то не обязательно стирать громоздкую вещь целиком. В таком случае есть несколько менее трудоемких вариантов.
Для удаления с пуховика следов грязи и заношенности можно использовать обычный шампунь. Небольшое количество средства нанесите на мягкую сторону губки и осторожно протрите пятно. Затем сполосните губку в чистой воде и уберите остатки шампуня. Эту процедуру можно провести несколько раз, пока пятно не исчезнет.
Избавиться от пятен на подоле пуховика поможет раствор уксуса: на 200 мл воды нужно взять 2 столовые ложки 6-процентного уксуса. Смесью обрабатываем подол пуховика, оставляем на пару минут и убираем ее остатки чистой губкой. После такой обработки пуховик нужно будет просушить на свежем воздухе.
Нередко на манжетах и воротнике пуховика появляется белый или серый налет. Вывести его поможет поваренная соль. Но способ работает, если пятна свежие. Растворяем столовую ложку соли в небольшом количестве теплой воды. Эту смесь распределяем на местах, где появились пятна, и ждем несколько минут. После этого надо слегка протереть поверхность пуховика и влажной губкой тщательно смыть остатки солевого раствора.
Совет
Залоснившиеся места на куртках и пальто – карманы, воротники, манжеты – с успехом очищают средства для мытья посуды типа «Ферри». Они быстро растворяют жир и убирают грязь, останется лишь смыть следы средства влажной губкой.
Если без стирки не обойтись
Если все же локальными действиями не обойтись, пуховик придется стирать. Перед этим сильно загрязненные места нужно обязательно обработать так, как указано выше. А затем одежду целиком простирать в машине. Если специального режима для пуховых вещей нет, то выбирайте функцию деликатной или ручной стирки. Температура – 30-40 градусов, отжим – до 600 оборотов. На всякий случай стоит проверить ярлычок: возможно, ваш пуховик нельзя отжимать совсем или можно, но на более низких оборотах. Не стирайте вместе с пуховиком другие вещи, пусть он будет в машинке один.
Совет
Хорошо убрать лишнюю влагу из пуховика после стирки в машине поможет следующий способ. Когда полный цикл стирки закончен (стирка, полоскание, отжим), откройте барабан, положите в машину рядом с пуховиком пару больших банных полотенец и еще раз запустите режим отжима (400 оборотов). Полотенца станут влажными, а пуховик почти сухой.
После стирки вещи с пуховым наполнителем нужно обязательно хорошо просушить. Если вы живете в своем доме или в квартире есть балкон, высушите пуховик на улице. Это лучший способ для такой одежды, когда ее обдувает поток свежего воздуха. Пуховик нужно также периодически встряхивать и взбивать, а иногда и руками расправлять скомкавшийся наполнитель.
Учтите, что одежду нужно сушить в тени, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи, а ткань не выгорала.
Если пуховик приходится сушить в помещении, делайте это не рядом с приборами отопления. Правильный способ – разложить куртку на горизонтальной поверхности. Удобный вариант – складная сушилка для белья: она свободно со всех сторон пропускает воздух, что очень важно для вещей с пуховым наполнителем.
Постарайтесь, чтобы пуховик высох за сутки или чуть больше. Для этого в помещении должно быть достаточно тепло. В крайнем случае придется воспользоваться тепловентилятором или мощным феном с теплым (но ни в коем случае не с горячим!) воздухом.
Иногда приходится досушивать пуховик утюгом. Способ экстремальный, но обстоятельства бывают разные. В таком случае перед тем, как утюжить, нужно взбить наполнитель, а затем вывернуть одежду наизнанку. Проглаживать следует исключительно с изнаночной стороны через марлю на минимальной температуре.
Народные умельцы предлагают домашнее средство на случай, если наполнитель внутри куртки все же сбился. В этом случае понадобится пылесос с функцией выдувания воздуха. Сначала пуховик помещают в большой пакет или чехол, откачивают весь воздух, а затем закачивают его обратно. Говорят, что после такой воздушной ванны пух должен равномерно распределиться в течение нескольких минут.
Светлые хлопоты
Светлые пуховики сегодня не редкость. Они смотрятся куда более эффектно, чем их черные и серые собратья, но и ухода требуют особого. Покупая такой пуховик, вы должны отдавать себе отчет, что придется часто тратиться на химчистку и специальные средства ухода.
Прежде всего постарайтесь, чтобы ваш пуховичок-снеговичок был защищен еще до того, как вы его надели. Сейчас существуют специальные средства для светлой верхней одежды. Они производятся в виде спреев, которые отталкивают грязь и не позволяют быстро впитаться влаге. Но даже при соблюдении этого условия срок службы светлого пуховика во многом зависит от практичности верхнего материала. Отдавать предпочтение лучше моделям из полиэстера с изначальной защитой от влаги.
Если на ярлычке написано, что ваш пуховик можно стирать в машине, то используйте только средства для стирки с щадящим составом. Светлая одежда может плохо отреагировать на агрессивные компоненты, например, на хлор.
Сушить светлый пуховик придется как можно быстрее: если наполнитель долго будет оставаться влажным, то есть риск, что на ткани останутся желтые пятна и разводы.
Охота на кожу
В магазинах вот-вот начнется массовая зимняя распродажа. Мы уже не раз писали, что во время скидок лучше всего покупать качественные вещи вне моды из натурального сырья, в том числе одежду и обувь из натуральной кожи.
Не стоит однозначно верить продавцу, который уверяет вас, что это «чистая кожа». Конечно, если вы делаете покупку в специализированном надежном магазине, то сомневаться не приходится. А если на шымкентском базаре или с рук? Тогда полагайтесь на советы, которые дают опытные эксперты. Итак, есть несколько способов, которые помогут вам отличить настоящую кожу от кожзама.
1. Неповторимый узор
Отличительная черта натуральной кожи – хаотичный природный рисунок, в то время как на поверхности заменителя вы увидите
повторяющийся орнамент. Настоящая кожа имеет пористую текстуру: если приглядеться, то увидите на натуральном изделии множество хаотично расположенных пор. Эти поры и обеспечивают материалу способность «дышать», пропускать воздух.
На бирке к качественному изделию должен идти фигурный кусочек материала. К некоторым вещам из кожзама тоже прикрепляют образцы, но они сделаны в форме ромба.
2. Тактильные ощущения
Приложите ладонь к изделию, чтобы проверить, как материал реагирует на тепло вашего тела. Натуральный материал быстро нагреется и перестанет холодить руку. Если же перед вами – кожзам, изделие останется холодным.
Настоящая кожа мягкая и эластичная на ощупь. Если надавить на нее пальцем, поверхность с отпечатком быстро восстановится. Хороший способ проверить натуральность кожаной обуви – согнуть изделие. На коже образовавшиеся небольшие заломы с легкостью разгладятся после разгибания. Если на обуви долго остаются следы складок – это признак заменителя.
3. Запах
Чаще всего искусственная кожа создается с использованием химических примесей, которые можно легко ощутить. Особенно отчетливо этот запах проявляется на обуви и сумках. Покупая одежду, аккуратно растяните метериал, если почувствовали резиновый запах – у вас в руках подделка. Натуральная кожа обладает характерным мягким ароматом, который хорошо чувствуется и «не режет» нос.
4. Изнанка и срезы
Чаще всего на изделиях из кожи можно найти необработанный срез (в области карманов и швов). В кожаных изделиях это место ворсистое и не расслаивается. Кожзам будет выглядеть плоским, а край, как правило, запаян. При ощупывании срез из настоящей кожи кажется необработанным, а у искусственной – гладким.
Внимание: не проверяйте качество материала по полоске, прикрывающей молнию. Некоторые изготовители могут схитрить и вшить внутрь ткани кожаную ленту, чтобы вещь походила на натуральную.
Обратите внимание на изнаночную сторону вещей. Изнанка кожи слегка шершавая и визуально напоминает замшевое покрытие. К слову, если провести по нему в разных направлениях, ворс изменит свой цвет. В ненатуральных изделиях внутренняя сторона выполнена из ткани.
5. Проверка водой
Захватите с собой баллончик с водой и распылите ее на вещь, которую собираетесь купить. При попадании влаги на натуральный материал жидкость быстро впитается и образует на поверхности темное пятно. Когда вода испарится, потемнение тоже исчезнет. Заменитель кожи не обладает впитывающими свойствами. При таком эксперименте жидкость останется на поверхности, а изделие не поменяет цвет.
6. Вес
При всех достоинствах натуральной кожи у нее есть свои недостатки. Которые, впрочем, подскажут, что у вас в руках
«натурпродукт». Куртки, обувь и сумки из натуральной кожи имеют ощутимый вес. Искусственные материалы заметно легче.
7. Стоимость
Как ни приятно бывает купить вещь по низкой цене, но все же надо понимать, что изделия из натуральной кожи не могут стоить слишком дешево. Самые бюджетные – вещи из свиной и коровьей кожи. Они достаточно прочные и жесткие. Чаще всего из них производят верхнюю одежду, обувь, аксессуары. Разновидности подороже – овечья, козья и телячья кожа. Такие изделия более мягкие, тонкие и дорогие.
Подготовила Яна КОТТ