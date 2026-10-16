Нурила Турисбекова рассказала о своём дебюте на Азиатских играх

Спортсменка из Шымкента Нурила Турисбекова вошла в двадцатку сильнейших всадников по итогам выступления на Азиатских играх в Японии. Для мастера спорта международного класса это была первая Азиада.

В индивидуальных соревнованиях по конкуру Нурила вышла в финал, где преодолевала маршрут с препятствиями высотой до полутора метров. Соперниками казахстанской спортсменки стали опытные всадники из Японии, Китая, Катара, Кувейта и других стран.

Конным спортом Нурила Турисбекова занимается более десяти лет. На Азиаде она выступала на лошади Quibelle van D’Abelendreef, которую спортсменка вместе с тренером готовила к соревнованиям практически с нуля. В команде десятилетнюю кобылу бельгийской теплокровной породы называют Беллой.

По словам спортсменки, за годы тренировок между ней и лошадью сформировалось полное взаимопонимание.

«Лошади — как зеркало человека, они отражают нас изнутри. Она всё чувствует. Если ты боишься, она это тоже показывает», — рассказала Нурила Турисбекова.

Шымкентская всадница отметила, что участие в Азиатских играх позволило ей оценить уровень сильнейших спортсменов континента и дало дополнительную мотивацию для дальнейших тренировок.

«Когда видишь спортсменов и лошадей такого уровня, автоматически начинаешь к ним тянуться. Даже если что-то получилось не так, как планировалось, эта атмосфера дала мне мотивацию работать дальше», — отметила она.

Одной из главных целей Нурилы остаётся участие в Олимпийских играх. По словам спортсменки, после выступления на Азиаде эта мечта стала казаться ей более достижимой.

Турнир стал значимым и для казахстанского конного спорта: отечественные конкуристы вернулись на Азиатские игры после двадцатилетнего перерыва.