Литературный проект «КітапTime» завершился в Шымкенте

В Шымкенте завершился литературный проект «КітапTime», который объединил школьников, студентов, педагогов и читателей старшего поколения. На заключительной встрече участники обсудили творчество Толегена Айбергенова и Фаризы Онгарсыновой.

За четыре месяца к проекту присоединились девять книжных клубов города. Участники прочитали и обсудили десять произведений казахстанских и зарубежных авторов.

Среди постоянных участников — 15-летняя Амина Абдиразак. По словам школьницы, раньше она предпочитала только детективы, однако благодаря проекту заинтересовалась и другими жанрами.

К литературным встречам присоединился и книжный клуб «Ұшқыр ұя», в который входят пять школьных учителей. Педагоги планируют использовать полученный опыт в своих школах и проводить подобные обсуждения с учениками разных возрастов.

Организаторы отмечают, что возрастных ограничений в проекте не было. В обсуждениях участвовали 13-летние школьники, студенты и люди старшего поколения. Благодаря этому одни и те же произведения участники рассматривали с разных точек зрения.

В рамках проекта обсуждались книга «Кто такой Узбекали Жанибеков?», повесть Толена Абдикова «Правая рука», а также произведения Фаризы Онгарсыновой и Толегена Айбергенова. К одной из встреч присоединился автор Кулбек Ергобек.

Проект планируют продолжить в следующем году. По итогам нынешнего сезона десять самых активных участников получили по 50 тысяч теңге.